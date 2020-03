Przestaną kursować następne pociągi, również dalekobieżne kursy z Lublina

To, że część pociągów przestanie jeździć zapowiadał już w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Będziemy dostosowywać liczbę połączeń do zmniejszonego zapotrzebowania – ogłosił na konferencji prasowej. Na pierwszej liście zawieszanych połączeń nie było kursów z Lublina, jednak dzisiaj w ciągu dnia wykaz został wydłużony. Wiadomo już, że cięcia będą dotyczyć również naszych połączeń.

Od środy z Lublina nie będzie wyjeżdżał ICty Sztygar (odjazd o godz. 10) przez Radom, Kielce i Katowice do Wrocławia. Zawieszone zostaje też powrotne połączenie Sztygarem, który wyjeżdżał z Wrocławia o godz. 11.40 a w Lublinie był na godz. 19.35.

Lublin, Lubartów i Parczew stracą jedno połączenie z Warszawą. Mowa o pociągu TLK Tuwim odjeżdżającym z Lublina o godz. 16.41. Nie będzie też połączenia powrotnego (wyjazd z Warszawy Zachodniej o godz. 10.16, przyjazd do Lublina na godz. 13.32). Z kolei Biała Podlaska traci pociąg IC Batory (odjazd o godz. 7.03). Jeszcze kilka dni temu był on pociągiem międzynarodowym z Brześcia do Budapesztu, z grupami wagonów do Moskwy i do Pragi, od poniedziałku został ograniczony do odcinka Terespol-Warszawa Zachodnia, teraz znika całkiem.

Skróconą trasą pojedzie pociągu IC Czartoryski, odjeżdżający z Lublina o godz. 5.10, chociaż zaledwie w niedzielę jego trasa została wydłużona przez Poznań do Zielonej Góry. Dogodne połączenie ze stolicą Wielkopolski było dostępne tylko przez trzy dni, od środy pociąg pozostanie tylko na odcinku między Lublinem a Warszawą Zachodnią i z powrotem.

Co mogą zrobić podróżni, którzy kupili bilet na odwoływane pociągi? – Można dokonać bezpłatnej wymiany biletu na inny kursujący pociąg lub zwrócić bilet – informuje PKP Intercity. Zwroty możliwe są w kasie lub w drodze reklamacji. Spółka zapewnia, że pieniądze będą zwracane w pełnej wysokości, bez potrącania odstępnego.

O zawieszeniu wszystkich kursów z Lublina Głównego na lotnisko w Świdniku zdecydowała spółka Polregio. Jej pociągi REGIO nie wyjeżdżają też w trasę z Lublina do Rzeszowa o godz. 5.49, 12.23 oraz 17.44, natomiast pociąg z godz. 7.38, jak wynika z oficjalnego komunikatu, dociera wyłącznie do Szastarki. Odwołane są też pociągi REGIO docierające z Rzeszowa do Lublina po godz. 9, 16 i 21.

– Sytuacja jest bardzo dynamiczna dlatego będziemy na bieżąco aktualizować wykaz zmian w rozkładzie jazdy – uprzedza Zofia Dziewulska z Lubelskiego Zakładu Polregio. Za odwołane pociągi nie będzie wprowadzana autobusowa komunikacja zastępcza.