Przestrzeń dostępna dla wszystkich - mural "Przyjazna strefa" zaprasza

"Przyjazna strefa - rezydencja kultury" to projekt, który powstał w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie w ramach projektu CreArt 3.0.

- Chcemy aby to miejsce było przestrzenią otwartą dla młodzieży naszej szkoły, innych szkół, ale też dla mieszkańców, którzy będą mogli integrować się, spotykać i wyrażać swoje emocje, swoją radość, może czasem smutek poprzez kulturę oraz różne formy wyrazu artystycznego - mówi Kamil Dąbrowski, dyrektor VIII LO w Lublinie.

Efekt końcowy, to sprawka wielu osób. Uczestnicy projektu chcieli zagospodarować przestrzeń szkolną w sposób inny niż wszystkie. A w realizacji tego projektu pomógł Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin.

- Zostaliśmy zaproszeni do Wydziału Kultury i nasza szkoła wzięła udział w losowaniu, a potem po prostu ten projekt wygrała. Więc to było takim dalej dla nas powodem, impulsem do dalszych działań - dodaje Dąbrowski.

W nowej przestrzeni w przyszłości będą organizowane spotkania artystyczne, warsztaty malarskie i inne kulturalne wydarzenia. O wszystkich szkoła będzie informować, m.in. za pomocą mediów społecznościowych.

Przestrzeń w VIII LO powstała w ramach programu CreArt 3.0 #stringing_together realizowanym we współpracy z Urzędem Miasta Lublin.

- Dla nas to jest ogromna wartość, kiedy możemy połączyć nieoczywiste podmioty, instytucje, osoby, miejsca. Kiedy coś takiego możemy wspólnie tworzyć, wejść z kulturą, z przedsiębiorczością, z kreatywnością, pomysłowością szerzej w przestrzenie, w których oczywiście to jest, ale może w mniejszym zakresie, a my jakby staramy się pobudzić to i sprawić, żeby te proporcje oczywiście cały czas zrosły w górę - mówiła podczas wydarzenia Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Za projekt muralu odpowiada artystka Florentyna artystka Florentyna Nastaj.