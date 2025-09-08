Rekordowy sierpień w Porcie Lotniczym Lublin

W porównaniu do sierpnia ubiegłego roku liczba pasażerów wzrosła o 7%, a operacji lotniczych aż o 30%. – Obsługujemy coraz więcej pasażerów. Lipiec był dotąd najlepszym miesiącem w historii lotniska, ale sierpień przyniósł jeszcze lepsze wyniki. Cieszymy się, że mieszkańcy województwa lubelskiego coraz częściej wybierają nasz port lotniczy jako wygodny punkt wylotu na wakacje – podkreśla Krzysztof Matuszczyk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

W letniej ofercie lotniska dominują kierunki wypoczynkowe. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszy się Antalya, do której samoloty latają pięć razy w tygodniu. Popularne są również rejsy na Kretę, do Monastyru w Tunezji, Hurghady w Egipcie, Splitu w Chorwacji, Burgas w Bułgarii, włoskiego Bergamo i Rzymu oraz hiszpańskiej Girony.

Niezmiennie dużym powodzeniem cieszy się także połączenie krajowe do Gdańska, a w rozkładzie znajdują się również loty do Londynu, Dublina i Warszawy.

Sezon wakacyjny, który w tym roku wystartował już pod koniec marca, potrwa aż do końca października