Remont stadionu przy Z5. Miasto zdradza szczegóły

Planowana modernizacja stadionu ma się rozpocząć w październiku. Harmonogram i zakres przebudowy były przedmiotem ustaleń z władzami żużlowej PGE Ekstraligi. W początkowej fazie zakres prac obejmie remont trybun z częściową wymianą krzesełek. Rozebrane zostaną dotychczasowe toalety, a w ich miejscu pojawią się nowoczesne obiekty tymczasowe. Wykonawca zmodernizuje również oświetlenie. Ma ono spełniać wszelkie wymogi Ekstraligi. – Równolegle powstaje Program Funkcjonalno-Użytkowy, który posłuży do ogłoszenia przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj” – informuje Ratusz.



Kolejnym etapem inwestycji będzie skrócenie toru, budowę dodatkowej trybuny od strony stadionu lekkoatletycznego oraz przebudowę części trybuny VIP. W nowo zaprojektowanej przestrzeni znajdzie się centrum z zapleczem technicznym, strefą dla mediów oraz pomieszczeniami dla sędziów i ochrony. Miasto informuje, że od wschodniej strony obiektu powstanie droga ewakuacyjna oraz kładka piesza nad Bystrzycą, co ma za zadanie usprawnić komunikację i zwiększyć bezpieczeństwo kibiców.



Co najbardziej trapi kibiców speedway’a w Lublinie? Pojemność stadionu, a przez to brak biletów na mecze. Tutaj zatem najważniejsza informacja – planowana jest również nadbudowa trybun, a finałowym elementem modernizacji będzie budowa zadaszenia nad trybunami. Po przebudowie stadion ma pomieścić między 15 tys. a 20 tys. ludzi.



Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu Ratusza, remont stadionu przy Z5 będzie prowadzony tak, aby obiekt pozostawał dostępny dla żużlowców czy piłkarzy. – Inwestycja przewiduje budowę zadaszenia, nowe sektory i rzędy krzesełek, modernizację sektora gości oraz stworzenie stref medialnych z dostępem do wi-fi i osobnego pomieszczenia dla spikera w części VIP. Komfort kibiców zwiększą ergonomiczne rozwiązania, nowy system nagłośnienia, monitoring oraz zmodernizowane strefy gastronomiczne i sanitarne – czytamy w komunikacie.



– Modernizacja stadionu to inwestycja, która zapewni zawodnikom i kibicom komfortowe warunki na najwyższym poziomie oraz spełni wymogi licencyjne PGE Ekstraligi. Zależy nam, aby prace przebiegały sprawnie i miały jak najmniejszy wpływ na funkcjonowanie obiektu. Stadion już w przyszłym sezonie będzie gotowy do rozgrywek, a w kolejnych latach zyska nowoczesny standard i pełną funkcjonalność oraz charakter obiektu wielofunkcyjnego, otwartego również dla innych dyscyplin sportowych i organizacji różnorodnych wydarzeń – mówi Tomasz Fulara, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.