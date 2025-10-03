Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Remont stadionu przy Z5. Miasto zdradza szczegóły

Autor: Adrian Mańko
(fot. Miasto Lublin)

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o tym, że miasto otrzymało wszystkie niezbędne zgody na przeprowadzenie przebudowy stadionu przy Alejach Zygmuntowskich. Dziś poznajemy niektóre szczegóły dotyczące planowanych prac.

Planowana modernizacja stadionu ma się rozpocząć w październiku. Harmonogram i zakres przebudowy były przedmiotem ustaleń z władzami żużlowej PGE Ekstraligi. W początkowej fazie zakres prac obejmie remont trybun z częściową wymianą krzesełek. Rozebrane zostaną dotychczasowe toalety, a w ich miejscu pojawią się nowoczesne obiekty tymczasowe. Wykonawca zmodernizuje również oświetlenie. Ma ono spełniać wszelkie wymogi Ekstraligi. – Równolegle powstaje Program Funkcjonalno-Użytkowy, który posłuży do ogłoszenia przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj” – informuje Ratusz.

Kolejnym etapem inwestycji będzie skrócenie toru, budowę dodatkowej trybuny od strony stadionu lekkoatletycznego oraz przebudowę części trybuny VIP. W nowo zaprojektowanej przestrzeni znajdzie się centrum z zapleczem technicznym, strefą dla mediów oraz pomieszczeniami dla sędziów i ochrony. Miasto informuje, że od wschodniej strony obiektu powstanie droga ewakuacyjna oraz kładka piesza nad Bystrzycą, co ma za zadanie usprawnić komunikację i zwiększyć bezpieczeństwo kibiców.

Co najbardziej trapi kibiców speedway’a w Lublinie? Pojemność stadionu, a przez to brak biletów na mecze. Tutaj zatem najważniejsza informacja – planowana jest również nadbudowa trybun, a finałowym elementem modernizacji będzie budowa zadaszenia nad trybunami. Po przebudowie stadion ma pomieścić między 15 tys. a 20 tys. ludzi.

Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu Ratusza, remont stadionu przy Z5 będzie prowadzony tak, aby obiekt pozostawał dostępny dla żużlowców czy piłkarzy. – Inwestycja przewiduje budowę zadaszenia, nowe sektory i rzędy krzesełek, modernizację sektora gości oraz stworzenie stref medialnych z dostępem do wi-fi i osobnego pomieszczenia dla spikera w części VIP. Komfort kibiców zwiększą ergonomiczne rozwiązania, nowy system nagłośnienia, monitoring oraz zmodernizowane strefy gastronomiczne i sanitarne – czytamy w komunikacie.

– Modernizacja stadionu to inwestycja, która zapewni zawodnikom i kibicom komfortowe warunki na najwyższym poziomie oraz spełni wymogi licencyjne PGE Ekstraligi. Zależy nam, aby prace przebiegały sprawnie i miały jak najmniejszy wpływ na funkcjonowanie obiektu. Stadion już w przyszłym sezonie będzie gotowy do rozgrywek, a w kolejnych latach zyska nowoczesny standard i pełną funkcjonalność oraz charakter obiektu wielofunkcyjnego, otwartego również dla innych dyscyplin sportowych i organizacji różnorodnych wydarzeń – mówi Tomasz Fulara, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Czy stadion przy Alejach Zygmuntowskich zacznie się zmieniać już jesienią?

Jest zielone światło dla remontu stadionu dla żużlowców

Lubelski MOSiR otrzymał pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich. Wygląda więc na to, że ledwo umilknie warkot żużlowych motocykli, a przy Z5 rozlegnie się huk ciężkiego sprzętu.

Lublin przyspiesza z modernizacją stadionu żużlowego. Inwestycja ma ruszyć jeszcze w tym roku

Lublin przyspiesza z modernizacją stadionu żużlowego. Inwestycja ma ruszyć jeszcze w tym roku

Miasto Lublin zapowiada rozpoczęcie prac modernizacyjnych na stadionie żużlowym przy Alejach Zygmuntowskich już w 2025 roku. Inwestycja, której koszt oszacowano na około 80 milionów złotych, ma zakończyć się najpóźniej w 2029 roku. To odpowiedź na rosnącą presję środowiska kibiców, którzy w liście otwartym zarzucili władzom miasta wieloletnią bierność i ignorowanie potrzeb tysięcy sympatyków żużla.
Wizualizacja stadionu żużlowego autorstwa Kavoo Invest z Poznania oraz Sybilski, Wesoły and Partners Constructions

Projektu stadionu nie ma. Będzie milionowe odszkodowanie?

W kwietniu tego roku Ratusz ogłosił odstąpienie od umowy z projektantem niedoszłego stadionu żużlowego, a raczej hali wielofunkcyjnej z funkcją stadionu żużlowego. Wczoraj prezydent Krzysztof Żuk zapowiedział, że Miasto wystąpi o odszkodowanie w wysokości 3 milionów złotych… za straty wizerunkowe. O co chodzi?
Miał być mandat, a była policyjna eskorta z walką o życie w tle

Policjanci bialskiej drogówki udowodnili, że ich motto „Pomagamy i chronimy” nie jest pustym hasłem. Dzięki błyskawicznej reakcji mundurowych 55-letni mieszkaniec regionu, który prawdopodobnie został użądlony przez osę, trafił na czas pod opiekę lekarzy.
Kogo zatrudniają agencje pracy - aktualne trendy i perspektywy

Jak powstaje nowoczesny styropian i dlaczego jego jakość ma kluczowe znaczenie w budownictwie

Proces produkcji styropianu opiera się na ekspandowanym polistyrenie (EPS), który powstaje w wyniku spieniania granulek surowca pod wpływem pary wodnej. Już na tym etapie konieczna jest wysoka precyzja – od odpowiedniego doboru surowca, przez czas ekspandowania, po kontrolę gęstości materiału. Kolejnym krokiem jest sezonowanie, czyli dojrzewanie wstępnie spienionego materiału w specjalnych silosach – to kluczowy etap pozwalający uzyskać jednolitą strukturę komórkową. Następnie granulat jest formowany w bloki lub płyty przy użyciu form ciśnieniowych, co również wymaga precyzyjnej kontroli temperatury i ciśnienia. Całość kończy się cięciem styropianu na płyty o zadanych parametrach oraz ewentualnym profilowaniem, jeśli produkt będzie wykorzystywany do specjalistycznych zastosowań. Od dokładności każdego z tych etapów zależy nie tylko jakość, ale i długowieczność gotowego materiału.
Jak urządzić warsztat samochodowy krok po kroku?

Rakiety do badmintona Yonex – którą wybrać i dlaczego to taki „game changer”?

Pamiętam, jak pierwszy raz wziąłem do ręki rakietę Yonexa. To było na sali gimnastycznej w liceum, ktoś przyniósł „prawdziwy sprzęt”, a nie te tanie aluminiowe patyki z supermarketu. Wrażenie? Jakbym nagle przesiadł się z roweru miejskiego na karbonową szosówkę. Serio, różnica była kolosalna. Od tego czasu słowo „Yonex” trochę zakodowało mi się w głowie jako synonim jakości w badmintonie. Jeśli ktoś zaczyna przygodę z tą grą, albo już gra, ale chce zrobić krok dalej – temat rakiet do badmintona Yonex po prostu musi się pojawić.
Legowisko dla psa — kompletny przewodnik dla odpowiedzialnych opiekunów

Legowisko to najważniejsza przestrzeń w domu każdego psa. To właśnie tam zwierzak odpoczywa po długich spacerach, regeneruje mięśnie, wycisza się i czuje bezpiecznie. Wbrew pozorom wybór posłania nie jest kwestią estetyki czy chwilowej mody — ma ogromne znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego pupila. Psy spędzają we własnym legowisku od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu godzin na dobę, dlatego powinno ono być wygodne, odpowiednio dopasowane i praktyczne. Źle dobrane legowisko może powodować bóle stawów, kręgosłupa, rozdrażnienie, a w konsekwencji nawet problemy behawioralne. Pies, który nie ma swojego miejsca, często kładzie się w przypadkowych punktach domu — na zimnych płytkach, dywanach czy sofach — ale nie daje mu to poczucia bezpieczeństwa. Właśnie dlatego warto podejść do wyboru legowiska świadomie i potraktować je jako inwestycję w zdrowie pupila.
Tam gdzie legenda i kryminał spotykają się z technologią. Avatary Miasta zapraszają na wciągającą przygodę
Lublin zyskał nową atrakcję turystyczną, jakiej jeszcze nie było. W samym sercu Starego Miasta otwarto Avatary Miasta – interaktywne centrum łączące legendy, historię i kryminalne zagadki. Zwiedzający mogą wejść do dwóch wyjątkowych przestrzeni: Kamienicy Legend i Kamienicy Kryminałów.
Por, na którym w środę prowadzono zarybianie to rzeka przepływająca przez Padół Zamojski. Wypływa w Batorzu i wpada do Wieprza w Kulikowie. Jej zlewnia ma powierzchnię 590,3 km kwadratowych. Na zdjęciu Beata Wróbel, dyrektor biura PZW w Zamościu i dr Marcin Kolejko, specjalista ichtiolog, kierownik Wydziału Zarządzania Obwodami Rybackimi i Gospodarki Rybackiej RZGW w Lublinie
galeria

Bezrybie? Bez szans. Wędkarze wpuścili tysiące pstrągów do rzeki

Z dnia na dzień, a właściwie z godziny na godzinę w przepływającej przez nasz region rzece Por przybyło 9,5 tys. sztuk maleńkich pstrągów potokowych. To „sprawka” członków Polskiego Związku Wędkarskiego z okręgu Zamość, którzy narybek wpuścili do wody w gminie Sułów.

