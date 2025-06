Rodzinne powitanie wakacji. TBV zaprasza na wspólną zabawę

Start imprezy o godzinie 15:00, a wstęp jest całkowicie darmowy.

To idealna okazja, by rozpocząć wakacje w gronie sąsiadów i przyjaciół – w atmosferze śmiechu, zabawy i wspólnego relaksu. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, które ucieszą nie tylko najmłodszych.

Na dzieci czekają między innymi:

Kolorowe dmuchańce – czyli skakanie bez końca i bez limitu uśmiechów

Animacje i zabawy z profesjonalnymi animatorami

Malowanie twarzy – bo każdy może zostać tygrysem lub wróżką

Warkoczyki i kolorowe ozdoby – letnie stylizacje w plenerze

Gry terenowe – przygoda czeka za rogiem

Wata cukrowa i popcorn – klasyka, która smakuje najlepiej na świeżym powietrzu

Ale to nie wszystko. Festyn to także doskonała okazja, by lepiej poznać sąsiadów, spędzić czas z rodziną i wspólnie cieszyć się z rozpoczęcia wakacji.