Ruchliwa ulica będzie remontowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami

W środę wieczorem rozpocznie się naprawa nawierzchni na ul. Kunickiego w Lublinie. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, choć ruch w obu kierunkach zostanie utrzymany.
W środę, 17 września o godz. 20.00 drogowcy rozpoczną prace związane z naprawą nawierzchni ulicy Kunickiego. Najpierw wykonane zostanie frezowanie oraz roboty przygotowawcze na wybranych fragmentach jezdni.
Pierwszy etap prac obejmie odcinek od ulicy Zemborzyckiej do ulicy Głuskiej.
Na sobotę, 20 września, zaplanowano rozpoczęcie układania nowej warstwy asfaltu.
– W trakcie robót ruch będzie utrzymany w obu kierunkach. Kierowcy muszą się jednak liczyć z lokalnymi zawężeniami oraz czasowym wyłączeniem pojedynczych pasów – informuje Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
ZDiTM apeluje jednocześnie o ostrożną jazdę i stosowanie się do bieżącej organizacji ruchu.
Urzędnicy zastrzegają, że w przypadku niesprzyjającej pogody poszczególne etapy robót mogą się przesunąć.