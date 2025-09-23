125 propozycji i ponad 17 milionów do wydania. Rusza Budżet Obywatelski w Lublinie

To już 12. edycja Budżetu Obywatelskiego. Lublinianie mogą w ten sposób sami wpływać na otaczającą ich rzeczywistość w mikroskali. Po ponad dekadzie głosowań dookoła nas nie brakuje inwestycji i projektów zrealizowanych właśnie z pieniędzy Budżetu Obywatelskiego. Na co pójdą tegoroczne środki? O tym przekonamy się, gdy głosowanie zostanie zakończone.

Na oddanie głosu każdy mieszkaniec miasta ma ponad 2,5 tygodnia od wtorku (23 września). Wyniki poznamy pod koniec października lub na początku listopada.



Wstępnie zgłoszone zostały 182 projekty. Na finalnej liście (po ocenie formalnej) jest 125 pozycji – 80 w ramach propozycji dzielnicowych i 45 ogólnomiejskich.

Gdyby chcieć zrealizować wszystkie, należałoby wydać ponad 52 miliony złotych. Łącznie do rozdysponowania jest jednak 17,2 mln złotych. Z tej puli w pierwszej kolejności każda z dzielnic Lublina otrzyma po 400 tysięcy złotych na projekty z największym poparciem w głosowaniu – aż do wyczerpania środków w danej dzielnicy, przy czym minimalny próg, który kwalifikuje projekt do realizacji, to 100 głosów.

Pozostała kwota trafi na projekty ogólnomiejskie, z czego 1,2 mln zł na tzw. „działania miękkie” – takie jak wydarzenia kulturalne czy sportowe, a reszta przeznaczona zostanie na inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowy, remonty czy zakup środków trwałych.



Co ciekawe, żaden z projektów dzielnicowych nie dotyczył Konstantynowa. Tym samym dzielnica ta nie otrzyma żadnych środków w ramach budżetu.

– Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja, by każda mieszkanka i mieszkaniec mogli zdecydować, jak zmienia się nasze miasto. Dzięki zgłaszanym pomysłom od lat wspólnie tworzymy nowoczesny, otwarty i przyjazny Lublin. Zrealizowaliśmy już wiele inwestycji i przeprowadziliśmy liczne akcje społeczne służące poprawie jakości życia w mieście. Zachęcam do głosowania w tegorocznej edycji i współdecydowania o tym, co powstanie w dzielnicach i w całym mieście – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Jak zagłosować w Budżecie Obywatelskim? Głos można oddać online na stronie decyduje.lublin.eu lub tradycyjnie – w jednym z 38 punktów zlokalizowanych w Biurach Obsługi Mieszkańców i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.



Lista projektów dostępna jest pod tym linkiem.



Ratusz zachęca również do udziału w corocznym badaniu jakości życia w Lublinie. Kwestionariusz obejmuje trzy obszary: narzędzia współdecydowania o mieście, warunki życia w dzielnicach oraz kwestie związane ze zmianami klimatycznymi. Wypełnienie ankiety zajmuje kilkanaście minut, a udział w badaniu jest anonimowy. Co dziesiąta osoba, która po wypełnieniu ankiety poda swój adres e-mail, otrzyma gadżety miejskie.