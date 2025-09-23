Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

125 propozycji i ponad 17 milionów do wydania. Rusza Budżet Obywatelski w Lublinie

Autor: Adrian Mańko
(fot. DW/Archiwum)

Gdyby chcieć zrealizować wszystkie, należałoby wydać ponad 52 miliony złotych. Ale do rozdysponowania jest 17,2 mln złotych. Rozpoczyna się głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tym roku potrwa do 10 października, a mieszkańcy mogą wybrać po dwa projekty ogólnomiejskie i dwa dzielnicowe.

To już 12. edycja Budżetu Obywatelskiego. Lublinianie mogą w ten sposób sami wpływać na otaczającą ich rzeczywistość w mikroskali. Po ponad dekadzie głosowań dookoła nas nie brakuje inwestycji i projektów zrealizowanych właśnie z pieniędzy Budżetu Obywatelskiego. Na co pójdą tegoroczne środki? O tym przekonamy się, gdy głosowanie zostanie zakończone.

Na oddanie głosu każdy mieszkaniec miasta ma ponad 2,5 tygodnia od wtorku (23 września). Wyniki poznamy pod koniec października lub na początku listopada.

Wstępnie zgłoszone zostały 182 projekty. Na finalnej liście (po ocenie formalnej) jest 125 pozycji – 80 w ramach propozycji dzielnicowych i 45 ogólnomiejskich.

Gdyby chcieć zrealizować wszystkie, należałoby wydać ponad 52 miliony złotych. Łącznie do rozdysponowania jest jednak 17,2 mln złotych. Z tej puli w pierwszej kolejności każda z dzielnic Lublina otrzyma po 400 tysięcy złotych na projekty z największym poparciem w głosowaniu – aż do wyczerpania środków w danej dzielnicy, przy czym minimalny próg, który kwalifikuje projekt do realizacji, to 100 głosów.

Pozostała kwota trafi na projekty ogólnomiejskie, z czego 1,2 mln zł na tzw. „działania miękkie” – takie jak wydarzenia kulturalne czy sportowe, a reszta przeznaczona zostanie na inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowy, remonty czy zakup środków trwałych.

Co ciekawe, żaden z projektów dzielnicowych nie dotyczył Konstantynowa. Tym samym dzielnica ta nie otrzyma żadnych środków w ramach budżetu.

– Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja, by każda mieszkanka i mieszkaniec mogli zdecydować, jak zmienia się nasze miasto. Dzięki zgłaszanym pomysłom od lat wspólnie tworzymy nowoczesny, otwarty i przyjazny Lublin. Zrealizowaliśmy już wiele inwestycji i przeprowadziliśmy liczne akcje społeczne służące poprawie jakości życia w mieście. Zachęcam do głosowania w tegorocznej edycji i współdecydowania o tym, co powstanie w dzielnicach i w całym mieście – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Jak zagłosować w Budżecie Obywatelskim? Głos można oddać online na stronie decyduje.lublin.eu lub tradycyjnie – w jednym z 38 punktów zlokalizowanych w Biurach Obsługi Mieszkańców i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lista projektów dostępna jest pod tym linkiem.

Ratusz zachęca również do udziału w corocznym badaniu jakości życia w Lublinie. Kwestionariusz obejmuje trzy obszary: narzędzia współdecydowania o mieście, warunki życia w dzielnicach oraz kwestie związane ze zmianami klimatycznymi. Wypełnienie ankiety zajmuje kilkanaście minut, a udział w badaniu jest anonimowy. Co dziesiąta osoba, która po wypełnieniu ankiety poda swój adres e-mail, otrzyma gadżety miejskie.

Świadome podejście do zdrowia - co warto wiedzieć przed sezonem jesienno-zimowym

Świadome podejście do zdrowia - co warto wiedzieć przed sezonem jesienno-zimowym?

Jesień i zima to czas, kiedy nasze organizmy wystawiane są na próbę. Krótsze dni, spadek temperatury i mniejsza ilość słońca sprawiają, że szybciej odczuwamy zmęczenie, spada odporność i częściej dopadają nas infekcje. Nie oznacza to jednak, że trzeba pogodzić się z gorszym samopoczuciem. Wystarczy świadome podejście do zdrowia i kilka dobrych nawyków, aby przejść przez chłodniejsze miesiące w pełni sił.
Kontrakt na wodny plac zabaw podpisała firma Deka. Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku. Na zdjęciu przedstawicielka wykonawcy oraz prezydent miasta Puławy
Puławy

Puławy zyskają wodny plac zabaw. Nowa atrakcja pojawi się w akwaparku

Blisko 4,7 mln zł będzie kosztować nowy, wodny plac zabaw w puławskim akwaparku. Umowę z wykonawcą, firmą Deka, podpisano w zeszłym tygodniu. Zadanie powstanie dzięki unijnej dotacji na rozbudowę turystycznego potencjału miasta i regionu.
Czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną? Trump: Tak, tak myślę

Czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną? Trump: Tak, tak myślę

Prezydent USA Donald Trump twierdząco odpowiedział na pytanie, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną. Stwierdził, że USA wsparłyby sojuszników, „zależnie od okoliczności”.
Koncerty, spektakle i warsztaty, czyli Aktywny Senior w Lublinie

Koncerty, spektakle i warsztaty, czyli Aktywny Senior w Lublinie

Koncert w szkole muzycznej, potańcówka, spotkania o zdrowiu, warsztaty kosmetologiczne, a nawet spektakle teatralne – tak wygląda program cyklu „Aktywny Senior Jesienią”, który Miasto Lublin przygotowało wspólnie z partnerami. To kilkanaście wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, dedykowanych mieszkankom i mieszkańcom w wieku senioralnym.
Amerykańskie media o wystąpieniu Trumpa w ONZ: "pełne żalów i fałszywych oskarżeń"

Amerykańskie media o wystąpieniu Trumpa w ONZ: "pełne żalów i fałszywych oskarżeń"

Prezydent USA Donald Trump podczas wtorkowego wystąpienia w ONZ pokazał swoją „najbardziej nacjonalistyczną stronę” – pisze „Wall Street Journal”. „New York Times” ocenił, że przemówienie Trumpa, w którym „zakwestionował misję ONZ”, było „pełne żalów i fałszywych oskarżeń”.
Zdjęcie ilustracyjne

Śmiertelnie potrącił opiekunkę z dwuletnim dzieckiem. Zapadł wyrok

Kierowca nie uciekł z miejsca wypadku. Byli również świadkowie, którzy twierdzili, że niania sama się przewróciła. Zapadł wyrok po tragicznym w skutkach wypadku, do którego doszło 15 lutego 2023 roku na ul. Szeligowskiego w Lublinie.
Pływalnia przy Partyzantów (na zdjęciu) w tym ani w przyszłym roku otwarta nie zostanie. Na czas remontu starej hali jej funkcję przejmą baseny szkolne
Puławy

Gdzie na basen w Puławach? Znamy ceny nowych karnetów

Miłośników pływania z Puław i okolic czeka trochę niedogodności. Z powodu zamknięcia pływalni przy al. Partyzantów, cały ruch przyjmą dwa szkolne baseny przy SP nr 10 i SP nr 11. Indywidualnych, pojedynczych wejściówek nie będzie. Żeby popływać należy kupić karnet. Dzisiaj Ratusz ustalił ceny.
Zdjęcie ilustracyjne

Hubertus Nadbużański: konie, kuchnia i tradycja łowiecka

Szukasz pomysłu na wyjątkową sobotę? Lubisz konie, naturę i dobrą kuchnię? A może chcesz po prostu spędzić dzień w świetnej atmosferze, poznając ciekawe tradycje i ludzi z pasją? Zaznacz w kalendarzu 27 września i przyjedź do Orchówka w gminie Włodawa na jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń tej jesieni: Hubertusa Nadbużańskiego.
Dokumentacja jest, pieniędzy nie ma. Kiedy ruszą prace nad przedłużeniem Zelwerowicza?

Dokumentacja jest, pieniędzy nie ma. Kiedy ruszą prace nad przedłużeniem Zelwerowicza?

O przedłużeniu ulicy Zelwerowicza do Sławinkowskiej słyszymy i czytamy od wielu lat. Czas płynie, ruch w północnej części miasta jest coraz większy, a rozpoczęcia prac na horyzoncie nie widać. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze…
Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Do Sejmu trafił projekt ustawy

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Do Sejmu trafił projekt ustawy

Ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw oraz zakaz detalicznej sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych –projekt takiej ustawy złożyła w Sejmie Lewica.
Tusk: O północy otwieramy przejścia graniczne z Białorusią
NA GRANICY

Tusk: O północy otwieramy przejścia graniczne z Białorusią

Ze środy na czwartek o północy przejścia graniczne z Białorusią zostaną otwarte – przekazał we wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk.

SAAB JAS 39 Gripen, szwedzki lekki myśliwiec wielozadaniowy
NATO REAGUJE

Szwecja: W razie potrzeby użyjemy siły, by bronić swojej przestrzeni powietrznej

Szwecja ma prawo bronić swojej przestrzeni powietrznej, w razie potrzeby – także siłą – oświadczył szwedzki minister obrony Pal Jonson, odnosząc się do wcześniejszych naruszeń przez Rosję przestrzeni powietrznej m.in. Polski i Estonii.
Drugie podejście do ustanowienia hejnału. Konkursu nie było

Drugie podejście do ustanowienia hejnału. Konkursu nie było

Będzie drugie podejście do ustanowienia hejnału Białej Podlaskiej. Konkursu, jak sugerował jeden z radnych nie było. Urzędnicy proponują ten sam utwór, co w czerwcu.

Zawodnicy Hetmana już teraz występują w koszulkach z logo miasta

Po 300 tysięcy dla dwóch drużyn. Mają za to promować miasto

Dokładnie na tyle, ile miasto chciało zapłacić, wyceniły swoje działania promocyjne dla Zamościa dwa miejscowe kluby. Zarówno Padwa, jak i Hetman mają za to dostać po 300 tys. zł z miejskiego budżetu.

Do zatrzymań doszło w drugiej połowie września
film

Luksusowe auta wysyłali wbrew sankcjom do Rosji i na Białoruś. Wyłudzili 40 mln VAT-u

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
galeria
film

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
film

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Foto
Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

galeria
Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria
MEMY

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
galeria
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
galeria

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

