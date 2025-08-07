Ruszyły żniwa na Jantarowej w Lublinie. Być może już ostatnie

Niby miasto, a widoki jak na wsi. Na lubelskim osiedlu Węglin Południowy pomiędzy blokami przy ul. Jantarowej na na pole wjechał kombajn, który rozpoczął koszenie ostu.
To być już ostatnie lub jedne z ostatnich miejskich żniw w Lublinie. Pole pomiędzy osiedlami bloków to fenomen, który zwraca uwagę nie tylko lokalnych mediów. Obrazki pokazujące kombajn w mieście widzieli już widzowie ogólnopolskich telewizji. Dzisiaj rozpoczęło się koszenie ostu (ostropestu). Właściciel działki wcześniej uprawiał m.in. zboża a także konopie.
Gdy prowadził swoją rolniczą działalność wokół wyrosły nowe osiedla. Lublinianin długo nie dawał się przekonać do sprzedaży ziemi, a jej wartość z roku na rok rosła. Wygląda jednak na to, że grunty rolne na Węglinie mogą zmienić właściciela. Jak już pisaliśmy, działka o powierzchni 56 arów została wystawiona na sprzedaż. Cena to jedyne 11 mln zł. Jeśli dojdzie do transakcji z miejskimi żniwami lublinianie będą musieli się pożegnać.