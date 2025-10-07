Wykonawca wprowadził zmianę w organizacji ruchu na obwodnicy Lubartowa. Ruch w obu kierunkach został przełożony na drogę objazdową o długości niespełna 2 km – od okolic al. Zwycięstwa i bazy budowy Duna do rejonu skrzyżowania drogi krajowej z ul. Nowodworską, gdzie powstaje węzeł Lubartów Zachód.

Zmiana ma związek z rozpoczęciem kolejnych etapów budowy trasy głównej drogi ekspresowej.

– Trwają prace we wszystkich branżach, a ich efekty są już bardzo widoczne. Krajobraz mocno się zmienia. Roboty są zaawansowane w ponad 30 procentach – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Wykonawca kontynuuje prace przy wykopach, nasypach oraz przebudowie sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Budowana jest także kanalizacja deszczowa.

Na budowie trasy głównej powstają kolejne warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m.in. warstwa mrozoochronna, podbudowa z kruszywa łamanego, a miejscami również podbudowa bitumiczna. Gdy tylko pogoda sprzyja, prowadzone są prace bitumiczne.

W przypadku wiaduktów montowane jest zbrojenie, betonowane są kolejne elementy konstrukcji, wykonywane izolacje i zasypki. Budowane są także przepusty. A w Ciecierzynie rozpoczęły się przygotowania do wykonania wzmocnień gruntu.