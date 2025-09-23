Apelacja Bartłomieja B. Prokuratura żąda dożywocia dla zabójcy ojca i brata

Przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie ruszył dzisiaj (23 września) w drugiej instancji proces Bartłomieja B., 35-latka, który brutalnie zabił ojca i brata, a w trakcie postępowania uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy.

Za te czyny oraz kradzież dwóch samochodów w czasie policyjnej obławy mężczyzna usłyszał wyrok 30 lat pozbawienia wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia nie wcześniej niż po 20 latach. Do tej kary zaliczono okres, gdy Bartłomiej B. był tymczasowo aresztowany: od 3 lipca 2024 do 7 października 2024 (tego dnia uciekł ze szpitala psychiatrycznego), a także od 16 października 2024 do 14 maja 2025.

W ocenie prokuratury kara 30 lat pozbawienia wolności jest rażąco niewspółmierna do stopnia społecznej szkodliwości czynów zarzuconych oskarżonemu. Stąd proces apelacyjny w Lublinie.

– Te dwa przestępstwa oskarżony popełnił z zamiarem bezpośrednim, a więc chciał zabić swojego brata i ojca. Jego działanie spowodowało nieodwracalne skutki. Warto zwrócić uwagę na sposób działania oskarżonego – zadawanie ciosów w najbardziej newralgiczne miejsca ciała człowieka, a więc w głowę. Nie były to ciosy pojedyncze. To była egzekucja. Brak przy tym jakichkolwiek powodów, motywów czy przyczyn, które usprawiedliwiałyby to zachowanie i pozwoliłyby nam w jakikolwiek minimalny sposób zracjonalizować postępowanie sprawcy. Oskarżony był poczytalny w chwili popełniania czynów, a więc świadomy swojego zachowania – mówiła prokurator Beata Syk-Jankowska w swojej mowie.

Czy ta skrucha była szczera? Biegli psychiatrzy wskazują na skłonność oskarżonego do manipulacji. – Czy człowiek, który odczuwa prawdziwą skruchę, podejmuje próbę ucieczki? – zastanawiała się prokurator przed sądem.

– W ocenie prokuratury ta skrucha i te przeprosiny nie były prawdziwe. Konieczne jest trwałe odizolowanie oskarżonego od społeczeństwa, albowiem nie rokuje on nadziei na poprawę. Społeczeństwo oczekuje, że sprawcy przestępstw, szczególnie tych najcięższych, będą ujęci, sprawiedliwie osądzeni i sprawiedliwie ukarani – podkreśliła prokurator Syk-Jankowska, zaznaczając, że przy utrzymaniu wyroku I instancji Bartłomiej B. hipotetycznie mógłby wyjść na wolność w wieku 55 lat.

Innego zdania była jednak obrona, która twierdziła, że oskarżony zrozumiał, iż jego czyny były złe, przyznał się do nich, a wyroku, który jest adekwatny, nie należy ferować pod wpływem opinii publicznej.