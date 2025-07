Coraz więcej pustych lokali w Rywalu. Czytelnik pyta, czy to likwidacja

Coraz więcej pustych lokali w centrum handlowym Rywal. Czytelnicy zastanawiają się, czy to zwiastuje zamknięcie obiektu. Właściciel zapewnia jednak, że to tylko „etap zmian”, by reagować na potrzeby klientów.