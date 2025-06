Słoneczny Wrotków zaprasza. Otwarcie sezonu w weekend

To nie znaczy, że od weekendu SŁoneczny Wrotków będzie otwarty codziennie. Na początku tylko w weekendy, ale już od początku wakacji, a dokładniej od 1 lipca, z wodnych atrakcji będzie tam można korzystać każdego dnia (w godz. 11-19), o ile oczywiście pogoda okaże się łaskawa.

- Na dobry początek lata MOSiR przygotował niespodziankę – 15 procent zniżki na bilety przez cały czerwiec! Co ważne, cennik pozostaje bez zmian względem poprzedniego sezonu - informuje Aleksandra Jurkowska, rzeczniczka MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o.

I przypomina, że Słoneczny Wrotków to jedno z największych kąpielisk pod chmurką w regionie. Do dyspozycji gości są m.in. baseny zewnętrzne, kolorowe zjeżdżalnie, rozległe tereny zielone idealne do opalania, pikników i błogiego lenistwa.

– To idealne miejsce na letni wypoczynek – zarówno dla rodzin z dziećmi, młodzieży, jak i osób szukających relaksu na świeżym powietrzu. Wierzymy, że każdy znajdzie tu coś dla siebie – mówi Arkadiusz Nahuluk, prezes MOSiR.

W wakacje na Wrotkowie ma się dziać sporo. Będą animacje, konkursy z nagrodami oraz wydarzenia skierowane do dzieci, młodzieży i całych rodzin.

Przypomnijmy, że przez całe lato warto zaglądać do serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na stale aktualizowanej mapie są uwzględnione wszystkie kąpieliska. Online można sprawdzać, które są otwarte, gdzie woda została przebadanai pracują ratownicy. Zawsze znajdują się tam też informacje o czasowo zamkniętych kąpieliskach.