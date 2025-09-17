Spacery, gry i muzealne lekcje. Młodzi lublinianie znów odkryją swoje miasto

Spacery poprowadzą doświadczeni przewodnicy – uczestnicy miejskiego programu Przewodnik Inspiracji, wyróżnieni za swoją wiedzę o mieście i aktywność w turystycznych inicjatywach. Oferta obejmuje kilka grup wiekowych: dzieci wczesnoszkolne, uczniów szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Szósta, jesienna edycja potrwa od października do grudnia. W planach są spacery tematyczne, lekcje muzealne w Muzeum Narodowym w Lublinie, a także questy, gry miejskie i wyprawy z mapą na orientację. Uczniowie będą mogli poznać zarówno największe atrakcje Lublina, jak i mniej oczywiste miejsca poza centrum, pełne ciekawych historii.

Zgłoszenia przyjmowane są od publicznych szkół działających na terenie Lublina. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie turystyka.lublin.eu. Nabór potrwa do 26 września 2025 roku.