Strażacy świętują. Były odznaczenia, wyróżnienia, awanse

Uroczysta zbiórka z tej okazji została połączona z wręczeniem odznaczeń, wyróżnień i awansów.

– Dziękuję za waszą bezkompromisowość, pracowitość, wrażliwość, zaangażowanie i dyspozycyjność, bo to nieodłączny element tego, co robicie. Nie wystarczyłoby ani medali, ani słów, ani czasu, by podkreślić wszystkie wasze zasługi – nie tylko w zakresie, który wynika z Waszych codziennych obowiązków, ale i tego, co robicie na terenie całej Polski. Dziękuję Wam za to, tym bardziej, że Straż Pożarna odgrywa niezmiernie istotną rolę w odbudowywaniu naszego potencjału obronnego – mówił do zebranych Krzysztof Komorski.

Medale za Długoletnią Służbę odebrało ponad 60 mundurowych. Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej trafiły do 9 osób, a jedna otrzymała Odznakę Świętego Floriana. Czterech funkcjonariuszy straży pożarnej odebrało akty nadania wyższych stopni.