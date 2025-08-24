Kulminacyjnym momentem dzisiejszych (24 sierpnia) uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy będzie uroczyste podniesienie flag oraz odegranie hymnów Polski, Ukrainy i Unii Europejskiej o godz. 12 przed ratuszem (pl. Łokietka 1).

Wydarzenie poprzedzi liturgia w intencji zwycięstwa nad agresorem i sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy w parafii greckokatolickiej pw. św. Jozafata (ul. Zielona 3), koncert chóru „Osanna” oraz występy dzieci z Ukraińskiej Sobotniej Szkoły. Początek koncertu o godzinie 11.15

– Dzień Niepodległości Ukrainy to święto wolności, odwagi i nadziei. Od lat wspólnie z ukraińskimi mieszkankami i mieszkańcami Lublina obchodzimy ten wyjątkowy dzień, który z każdym rokiem nabiera jeszcze głębszego znaczenia. W obliczu trwającej wojny nasza solidarność jest nie tylko symbolem wsparcia, ale także wyrazem przyjaźni i łączących nas wartości. Lublin, jako miasto otwarte i solidarne, zawsze będzie stał po stronie wolności i godności – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

O godz. 13 uczestnicy wydarzenia udadzą się na cmentarz prawosławny przy ul. Lipowej, gdzie zostaną złożone wieńce przy pomniku żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy w 1920 r. wraz z Wojskiem Polskim stawiali opór ofensywie bolszewickiej. Zwieńczeniem obchodów będzie wieczorna iluminacja Placu Litewskiego (godz. 18-22) oraz Centrum Spotkania Kultur, która rozbłyśnie w barwach niebiesko-żółtych (godz. 20.30-21.30).