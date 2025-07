Sztuczna inteligencja zapakuje palety w Stock Polska

Nowe centrum przejmie całość krajowych operacji logistycznych firmy. Zostanie wyposażone w zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym zautomatyzowaną linię do kompletacji palet typu „miks” opartą na algorytmach sztucznej inteligencji, automatyczny co-packing oraz flotę samojezdnych wózków AMR.

– Naszą ambicją jest tworzenie organizacji, która nie tylko przewiduje potrzeby rynku, ale także wyznacza nowe standardy operacyjne. Centrum dystrybucyjne w Lublinie to inwestycja w przyszłość, która pozwoli nam jeszcze skuteczniej zarządzać łańcuchem dostaw i umacniać pozycję lidera w branży w Europie – podkreśla Jean-Christophe Coutures, CEO Stock Spirits Group.

Decyzja o ulokowaniu inwestycji na Lubelszczyźnie nie jest przypadkowa. To właśnie w Lublinie znajduje się największy zakład produkcyjny Stock Polska. Lokalizacja centrum – zaledwie 4 km od centrum miasta, z bezpośrednim dostępem do tras S12, S17 i S19 – stwarza idealne warunki do rozwoju logistyki nie tylko na skalę ogólnopolską, ale światową. Już dziś centrum obsługuje takie m.in. takie kraje jak Islandia, Katar, Turcja czy Tajwan. Dodatkowo region oferuje dostęp do wykwalifikowanych kadr i dynamicznie rozwijającej się infrastruktury.

Lubelskie Centrum Logistyczne zostało zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju. W obiekcie znajdzie się m.in. instalacja fotowoltaiczna o mocy 150 kWp, panele słoneczne do ogrzewania wody użytkowej, system automatycznego zarządzania oświetleniem DALIa także infrastruktura wspierająca mobilność niskoemisyjną – stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz zadaszone wiaty rowerowe.

W ramach inwestycji powstaną również nowoczesne przestrzenie biurowe, sale konferencyjne oraz strefy odpoczynku dla kierowców. Teren wokół magazynu wzbogacą łąki kwietne i siedliska dla owadów, co dodatkowo podkreśla proekologiczny charakter inwestycji.

Dla utrzymania wysokiego poziomu powierzchni biologicznie czynnej dachy nad strefami dokowymi w magazynie zostały zrealizowane jako tzw. zielony dach. Obiekt będzie spełniał wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie „Excellent”.

Z uwagi na specyfikę działalności, centrum dystrybucyjne zostanie również wyposażone w zaawansowane systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, niezbędne przy składowaniu wysokoprocentowych alkoholi.

- Projekt w Lublinie doskonale wpisuje się w nasze długofalowe cele: optymalizację procesów, minimalizację wpływu na środowisko oraz umacnianie lokalnego zakorzenienia firmy. To modelowy przykład tego, jak rozwój infrastruktury może iść w parze ze zrównoważonym rozwojem – dodaje Marek Sypek, dyrektor zarządzający Stock Polska.

Przypomnijmy, że Stock Polska otworzył destylarnię w Lublinie, a inwestycja – warta ponad 50 mln euro – była jednym z największych projektów przemysłowych w regionie w 2023 roku.