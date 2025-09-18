Ta nasza młodość”. Absolwenci wracają do Zamoya po latach

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie obchodzi w tym roku swoje 110-lecie. Szkoła, która przez dekady doczekała się wielu wybitnych absolwentów, szykuje wyjątkowe uroczystości. Pięć lat temu pandemia pokrzyżowała plany jubileuszu 105-lecia, teraz nic nie stanie na przeszkodzie, by spotkać się we wspólnym gronie.
Obchody rozpoczną się w czwartek, 18 września, od złożenia kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli. W piątek 19 września program obejmuje m.in. mszę św. w Archikatedrze Lubelskiej oraz galę jubileuszową połączoną z pasowaniem pierwszoklasistów. Uroczystości odbędą się w Centrum Spotkania Kultur – organizatorzy nie kryją, że szkolne mury mogłyby nie pomieścić wszystkich chętnych.
Najwięcej emocji wzbudza jednak sobotnia część programu, zatytułowana „Ta nasza młodość”. To spotkanie absolwentów i nauczycieli w budynku przy ul. Ogrodowej. A wieczorem – bardziej nieoficjalnie – bal absolwentów w restauracji Etiuda.
Wśród znanych absolwentów szkoły są m.in. europoseł Janusz Lewandowski, biskup Adam Bab oraz były minister edukacji Przemysław Czarnek.
Wspomnienia i sentymenty
W organizację jubileuszu zaangażowany jest radny Zbigniew Jurkowski, również absolwent „Zamoya”. – Jestem dumny, że mogę współtworzyć te obchody. To dla mnie ogromny sentyment i powrót do młodzieńczych lat – podkreśla.
Program obchodów 110-lecia II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego
18 września (czwartek)
-
12:00 – złożenie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli
19 września (piątek)
-
12:00 – msza św. w Archikatedrze Lubelskiej (ul. Królewska 10)
-
14:00 – gala w Centrum Spotkania Kultur (Plac Teatralny 1)
-
16:00 – bankiet w CSK
20 września (sobota)
-
12:00–15:00 – „Ta nasza młodość” – spotkanie absolwentów i nauczycieli w budynku II LO (ul. Ogrodowa 16)
-
19:00 – bal absolwentów w restauracji Etiuda (Szerokie 123)