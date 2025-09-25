Teatr Andersena zostaje w CSK. Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowej siedziby

– Udało nam się zażegnać kryzys. Teatr na ten cały sezon artystyczny pozostaje w miejscu tym, gdzie jest – ogłosił Rzączyński w środę podczas konferencji prasowej.

Dotychczasowa umowa z CSK wygasała z końcem września. Pojawiły się obawy, że pomieszczenia zostaną przeznaczone dla Teatru im. Juliusza Osterwy, który przygotowuje się do gruntownego remontu. Zapowiedź przeprowadzki Andersena wywołała liczne dyskusje. Teraz jednak umowę z CSK przedłużono do końca roku kalendarzowego, a trwają rozmowy o dalszej współpracy.

– Zostajemy tutaj do końca roku, ale pracujemy też nad umową, która przedłużałaby naszą obecność przynajmniej do końca sezonu – dodał dyrektor. Podkreślił, że ma nadzieję, iż teatr pozostanie w CSK aż do momentu otwarcia nowej siedziby.

W planach repertuarowych Andersena na nowy sezon znalazło się kilka premier. W marcu wystawiony zostanie spektakl „Piotruś Pan: skarb skrytych marzeń” w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego, przeznaczony dla dzieci powyżej 7. roku życia. Z kolei Krzysztof Rzączyński przygotowuje „Dixie” – inscenizację powieści Agnieszki Osieckiej o przygodach mówiącego samochodu. To powrót do tekstu, który swoją polską prapremierę miał w Lublinie w 1978 roku.

Nowa siedziba teatru powstanie w dawnym Domu Kultury Kolejarza. Miasto ogłosiło już przetarg na jego rozbudowę i modernizację. W budynku ma działać nowoczesne Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Poza teatrem znajdzie się tam m.in. biblioteka i świetlica środowiskowa.

Nowy obiekt będzie dysponował dużą salą na minimum 300 miejsc oraz kameralną – na 72 osoby. Zaplanowano także sale prób, garderoby, foyer i zaplecze techniczne. Zgodnie z wymogami, budynek zostanie przystosowany również do pełnienia funkcji ochronnych dla mieszkańców.

Oddanie inwestycji zaplanowano na 2028 rok. Projekt wpisano jako jedno z kluczowych przedsięwzięć w aplikacji Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

