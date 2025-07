Od kilku tygodni trwają intensywne prace przy rewaloryzacji Parku Bronowickiego. To jeden z najstarszych parków miejskich w Lublinie, założony jeszcze w XIX wieku i wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego w 1982 roku. Dziś, po latach, odzyskuje swój dawny charakter – z nową infrastrukturą i zielenią, ale z zachowaniem przedwojennego układu.

– Jesteśmy zadowoleni z postępów prac w Parku Bronowickim. Choć obecnie nie są one jeszcze bardzo widowiskowe, ponieważ dotyczą głównie robót ziemnych i instalacyjnych, to właśnie one mają kluczowe znaczenie dla całej inwestycji. Dzięki lokalizacji parku przy jednym z głównych węzłów komunikacyjnych Lublina mieszkanki i mieszkańcy mogą na bieżąco obserwować działania ekipy budowlanej. Za rok o tej porze park będzie już tętnił życiem i mamy nadzieję, że powtórzy sukces zrewitalizowanego Parku Ludowego – mówi Tomasz Fulara, zastępca prezydenta miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju.

Obecnie prowadzone są prace ziemne – wykonawca zajmuje się korytowaniem terenu oraz przygotowaniem warstw konstrukcyjnych pod alejki parkowe. Będą one mieć nawierzchnię mineralną i piaskową. Zdemontowano już stare nawierzchnie asfaltowe. W centralnej części parku wytyczono już przebieg pętli spacerowej. Prace koncentrują się również w rejonie skrzyżowania ul. Bronowickiej i Fabrycznej, gdzie powstanie reprezentacyjny plac wejściowy z zielenią.

Trwa także modernizacja zabytkowego ogrodzenia – zostanie ono odtworzone na wzór historycznego. Równolegle prowadzona jest budowa instalacji elektrycznych, wodnych i teletechnicznych – w tym stylowego oświetlenia i nowoczesnego systemu monitoringu. Wszystkie drzewa w parku zostały zabezpieczone. Jesienią zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów, a pozostałe prace ogrodnicze mają zostać wykonane wiosną 2026 roku.

Po zakończeniu inwestycji park zmieni się nie do poznania. Wśród nowej infrastruktury znajdą się ławki, stoliki, stojaki rowerowe, siłownia plenerowa oraz duży plac zabaw o powierzchni 1400 mkw. Zieleń zostanie zaprojektowana warstwowo – pojawi się ponad 100 drzew, 375 krzewów, żywopłoty i łąki bylinowe o powierzchni 3,5 tys. mkw. Wśród nowych nasadzeń znajdzie się aż 71 tys. roślin cebulowych i 20 tys. bylin.

Park będzie też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Układ komunikacyjny ulegnie zmianie, a wszystkie nowe nawierzchnie będą przepuszczalne i bezpieczne. Nowością będą także urządzenia wodne, które pojawią się w przestrzeni zielonej.

Wykonawcą robót jest firma Strabag, a koszt realizacji inwestycji to 8 mln 622 tys. zł. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 12,5 mln zł, z czego 7 mln zł pochodzi z funduszy unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027. Prace mają się zakończyć do 31 maja 2026 roku, a cały projekt, do 30 listopada tego samego roku.