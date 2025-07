Twórcze lato w Lublinie. Pawilon Sztuki zaprasza najmłodszych

W środowe przedpołudnie 16 lipca Warsztaty Kultury wypełniły się kolorami, zapachem farb i radosnym gwarem. Pod okiem koordynatorki uczestnicy tworzyli własne obrazy inspirowane przyrodą.

– Dziewczyny postanowiły dzisiaj wybrać węgiel do użytkowania i zdecydowałyśmy, że będziemy tworzyć małe "stworki – potworki". Do wykorzystania mamy też m.in. włóczkę, tektury. Ważne jest, aby dzieci popróbowały poeksperymentować z węglem i sprawdzić jak działa on np. z wodą, czy barwi inne też płaszczyzny, a nie tylko zwykłą kartę – mówi Kamila Szczęsna, koordynatorka zajęć plastycznych.

– Dzieci mogą doświadczyć różnych form artystycznych. Chcemy, aby mogły bardziej kreatywnie spędzić czas w gronie rówieśników – podkreśla Magda Linkowska z Warsztatów Kultury w Lublinie.

Co przed nami? Artystyczne lato trwa

Pawilon Sztuki to jednak nie tylko jedno wydarzenie – to cykl bezpłatnych, letnich warsztatów dla dzieci w wieku 10–12 lat, które odbywają się w każdy lipcowy wtorek i środę. W planach są następujące zajęciazajęcia:

22 lipca – kolejna odsłona warsztatów malarskich (godz. 10:00–11:30) oraz rzeźbiarskich (godz. 16:00–17:30)

23 i 30 lipca – warsztaty rysunkowe z Kamilą Szczęsną (godz. 10:00–11:30), podczas których dzieci tworzyć będą ilustracje i artystyczne kolaże w plenerze

29 lipca – ostatnie spotkanie z malarstwem

31 lipca – warsztaty fotograficzne z Adamem Kwietniem (godz. 10:00–11:30), czyli mikroświat w obiektywie smartfona

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona – obowiązują zapisy online. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na stronie warsztatykultury.pl