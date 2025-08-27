Ukrywał się prawie 2 lata, bo miał ponad 4 do odsiadki

Mężczyzna ukrywał się od 2023 roku, a do odsiadki miał ponad 4 lata więzienia, za kradzież rozbójniczą, pobicie i inne przewinienia.

Wydano za nim 3 listy gończe, 5 zarządzeń o przymusowym doprowadzeniu do sądów i prokuratur, a także Europejski Nakaz Aresztowania. 31-latek ma na koncie m.in. kradzież rozbójniczą i pobicie.

Pracujący nad sprawą poszukiwacze 4. komisariatu wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie i przy wsparciu kryminalnych z KMP w Lublinie ustalili, że mógł on powrócić do Lublina.

W związku z tym zaplanowali zatrzymanie. Poszukiwany został namierzony w jednym z mieszkań w centrum miasta. Nie spodziewał się zatrzymania, a planował kolejną zmianę miejsca pobytu.

31-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi ponad 4 lata.