Ukrywał się prawie 2 lata, bo miał ponad 4 do odsiadki

Policjanci zatrzymali 31-latka, który poszukiwany był na podstawie 3 listów gończych oraz 5 zarządzeń o przymusowym doprowadzeniu. Łącznie do odbycia ma ponad 4 lata więzienia, za kradzież rozbójniczą, pobicie i inne przewinienia. Mężczyzna ukrywał się od 2023 roku.
Mężczyzna ukrywał się od 2023 roku, a do odsiadki miał ponad 4 lata więzienia, za kradzież rozbójniczą, pobicie i inne przewinienia.
Wydano za nim 3 listy gończe, 5 zarządzeń o przymusowym doprowadzeniu do sądów i prokuratur, a także Europejski Nakaz Aresztowania. 31-latek ma na koncie m.in. kradzież rozbójniczą i pobicie.
Pracujący nad sprawą poszukiwacze 4. komisariatu wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie i przy wsparciu kryminalnych z KMP w Lublinie ustalili, że mógł on powrócić do Lublina.
W związku z tym zaplanowali zatrzymanie. Poszukiwany został namierzony w jednym z mieszkań w centrum miasta. Nie spodziewał się zatrzymania, a planował kolejną zmianę miejsca pobytu.
31-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi ponad 4 lata.