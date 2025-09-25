Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. czwartek, 25 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Lublin

Dzisiaj
14:02
Strona główna » Lublin

W lubelskich mieszkaniach zaczyna być ciepło

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
Udostępnij A A
(fot. DW/archiwum)

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnejrozpoczęło już dostawę ciepła do pierwszych budynków w mieście. Na starcie podłączono przede wszystkim przedszkola, budynki mieszkalne i usługowe, a także część zasobów spółdzielni mieszkaniowych. Należy pamiętać, że to zarządcy budynków decydują kiedy rozpocząć grzanie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Przed włączeniem ogrzewania LPEC apeluje do mieszkańców, by maksymalnie odkręcić zawory termostatyczne przy grzejnikach. To prosty sposób na uniknięcie zapowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania.

– Rozpoczęliśmy już dostawę ciepła do pierwszych budynków. Otrzymujemy także sygnały od kolejnych spółdzielni mieszkaniowych, że w najbliższych dniach uruchomią ogrzewanie w swoich zasobach – informuje Teresa Stępniak-Romanek, rzeczniczka LPEC.

To mieszkańcy decydują o starcie ogrzewania

Obecnie to zarządcy budynków i administratorzy wspólnot zgłaszają do LPEC decyzję o uruchomieniu ogrzewania. Firma przypomina, by nie czekać zbyt długo – wychłodzony budynek trudniej i drożej jest nagrzać niż taki, w którym utrzymywana jest względnie stała temperatura.

Automatyka pogodowa zadba o rachunki

Mieszkańcy nie muszą obawiać się o koszty ogrzewania w cieplejsze dni. Wszystkie węzły cieplne LPEC wyposażone są w automatykę pogodową, która dostosowuje intensywność ogrzewania do warunków na zewnątrz.

  • Jeśli temperatura spadnie, ciepło automatycznie popłynie do kaloryferów.

  • Gdy na dworze zrobi się cieplej (powyżej 12–15°C), system odetnie dostawę ciepła.

Dzięki temu mieszkańcy płacą wyłącznie za ogrzewanie, z którego realnie korzystają.

Zimne kaloryfery i brak ciepłej wody - LPEC zapowiada utrudnienia

Zimne kaloryfery i brak ciepłej wody - LPEC zapowiada utrudnienia

Kolejny etap remontu na Węglinie. Przystanek zostanie przeniesiony

Kolejny etap remontu na Węglinie. Przystanek zostanie przeniesiony

LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Zamykają skrzyżowanie

LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Zamykają skrzyżowanie

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
pogoda LPEC ogrzewanie Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej kaloryfery

Pozostałe informacje

To przejście dla pieszych na ulicy Akademickiej jest niebezpieczne ze względu na rosnące tuż przy wejściu na pasy okazałe cisy. Wyciąć ich nie wolno. ZDG chce więc podnieść bezpieczeństwo przez dodatkowe oświetlenie

Będzie gładko i jaśniej. Wkrótce remont ulicy na Starym Mieście

Na czwartek, 25 września, zaplanowano podpisanie umowy. A prace remontowe na ulicy Akademickiej w Zamościu ruszą najpóźniej w drugim tygodniu października. Jezdnia stanie się gładka, a dodatkowo Zarząd Dróg Grodzkich chce oświetlić niebezpieczne przejście dla pieszych.
Odpowiedzialność właściciela firmy – co warto wiedzieć

Odpowiedzialność właściciela firmy – co warto wiedzieć

Odpowiedzialność właściciela firmy za jej zobowiązania finansowe czy też prowadzoną działalność zależy od formy prawnej biznesu. Ta wiedza przyda się każdemu przedsiębiorcy oraz osobie, która dopiero myśli o założeniu firmy. Co warto o tym wiedzieć i jak wygląda odpowiedzialność właściciela firmy przy danej formie działalności? Oto garść przydatnych informacji od Pawła Stefańskiego z Horyzont Capital.
Stwórz kolor idealny! Jak farby z mieszalnika pozwalają dopasować ściany do Twojego stylu?

Stwórz kolor idealny! Jak farby z mieszalnika pozwalają dopasować ściany do Twojego stylu?

Farba z mieszalnika to innowacyjne rozwiązanie, pozwalające na stworzenie koloru idealnie dopasowanego do Twoich potrzeb. Dzięki zaawansowanemu komputerowemu systemowi barwienia zyskujesz nie tylko unikalny odcień z ogromnej palety RAL i NCS, ale także gwarancję wysokiej jakości, trwałości i odporności farby na lata. Poznaj jej zalety i szerokie możliwości zastosowania.
Analiza kolorystyczna

Analiza kolorystyczna a ubrania – najważniejsze zasady

Analiza kolorystyczna to pojęcie, które coraz częściej pojawia się w kontekście mody i stylizacji. Jest to metoda, która pomaga określić, jakie kolory najlepiej pasują do danej osoby, biorąc pod uwagę jej naturalne cechy, takie jak kolor skóry, włosów i oczu. Dzięki tej wiedzy można komponować garderobę w sposób, który podkreśla atuty urody i pomaga unikać nietrafionych wyborów.

W lubelskich mieszkaniach zaczyna być ciepło

W lubelskich mieszkaniach zaczyna być ciepło

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnejrozpoczęło już dostawę ciepła do pierwszych budynków w mieście. Na starcie podłączono przede wszystkim przedszkola, budynki mieszkalne i usługowe, a także część zasobów spółdzielni mieszkaniowych. Należy pamiętać, że to zarządcy budynków decydują kiedy rozpocząć grzanie.
Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
ZDJĘCIA
galeria

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie wzbogaciło się o cztery nowoczesne ambulanse. Inwestycja o wartości ponad 2 miliony złotych została w całości sfinansowana ze środków własnych jednostki.
Jacek Paździor i jego podopieczni dobrze zaczęli mecz z Cisowianką Drzewce, ale później gole strzelał już tylko rywal

Sygnał Lublin postraszył Cisowiankę Drzewce, Powiślak znów ostro postrzelał. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Powiślak Końskowola nie zwalnia tempa i dopisuje kolejną wygraną w lidze. Tym razem beniaminek pokonał na wyjeździe Piaskovię Piaski aż 7:1. Dubletami w tym spotkaniu popisali się Jakub Figura i Pavlo Semeniuk
Dr Magdalena Naja-Wiśniewska, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii w woj. lubelskim (z lewej) i dr Agata Kot, lekarz koordynujący Oddziału Geriatrii w SPZOZ w Łęcznej podczas konferencji w Urszulinie  
NASZ PATRONAT

Jak poprawić komfort życia seniorom, czyli nie bójmy się geriatrii

Zdrowe starzenie się społeczeństwa to jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny i polityki zdrowotnej. Jak zapewnić seniorom dobrą jakość życia i długowieczność, a jednocześnie uniknąć zagrożeń wynikających z nadmiernej medykalizacji? O tym w Urszulinie dyskutowali eksperci podczas konferencji „Zdrowe starzenie. Współczesna medycyna – szansą czy zagrożeniem”. Województwo lubelskie należy do najstarszych demograficznie w kraju, a w regionie działa kilka oddziałów geriatrycznych.
Czy wszywkę alkoholową można przepić? Fakty, ryzyko i mity

Czy wszywkę alkoholową można przepić? Fakty, ryzyko i mity

Wszywka alkoholowa (Esperal) od lat budzi emocje. Dla wielu pacjentów jest symbolem nowego początku i szansą na trzeźwość, dla innych – kontrowersyjną metodą opartą na strachu. Jednym z najczęściej zadawanych pytań pozostaje: czy wszywkę można przepić? Wokół tego tematu narosło wiele mitów, które warto wyjaśnić.
Młodzi żużlowcy Motoru Lublin bez medalu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Młodzi żużlowcy Motoru Lublin bez medalu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Juniorzy Motoru Lublin zakończyli zmagania w Drużynowych Mistrzostwach Polski 2025 na czwartej pozycji, choć do samego końca liczyli się w walce o brąz. Złoto powędrowało do Abramczyk Polonii Bydgoszcz
Zabytek w Branicy Radzyńskiej dostanie drugie życie

Zabytek w Branicy Radzyńskiej dostanie drugie życie

Pałac Szlubowskich w Branicy Radzyńskiej dostanie drugie życie. Gmina ma już dotację na rewitalizację i wkrótce ruszy z przetargiem.

Więzienie za zabójstwo żony. Lekarz usłyszał wyrok

Więzienie za zabójstwo żony. Lekarz usłyszał wyrok

Ta sprawa wstrząsnęła mieszkańcami Annopola. Ceniony lekarz brutalnie zabił swoją żonę – pielęgniarkę. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Wystartowała Złota Loteria Stokrotki!

Wystartowała Złota Loteria Stokrotki!

Ruszyła Złota Loteria Stokrotki – wyjątkowa akcja, w której do wygrania są miliony nagród! Na uczestników czeka m.in. nagroda główna – samochód Hyundai Tucson, a także aparaty Instax, telewizory oraz smartwatche. Klienci mogą zdrapywać i wygrywać cenne nagrody od czwartku, 25 września.
Jesień na drogach. Policja apeluje: noście odblaski, one mogą uratować życie

Jesień na drogach. Policja apeluje: noście odblaski, one mogą uratować życie

Jesień i zima to czas, gdy piesi na drogach są szczególnie narażeni na wypadki. Wcześniej zapadający zmrok, częste opady deszczu i mgły powodują, że widoczność na drodze jest znacznie ograniczona. Dlatego policja apeluje: noście odblaski – one mogą uratować życie.
Sklepy internetowe B2B – jak zmieniają tradycyjny model sprzedaży hurtowej?

Sklepy internetowe B2B – jak zmieniają tradycyjny model sprzedaży hurtowej?

Sprzedaż hurtowa jeszcze do niedawna kojarzyła się głównie z pracą handlowców, który jeździli od klienta do klienta, aby sfinalizować transakcję. Dziś coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że ten model przestaje się sprawdzać, zwłaszcza w świecie, w którym tak mocno stawia się na automatyzację. Rosnące oczekiwania klientów, presja czasowa i potrzeba większej kontroli nad procesem zakupowym sprawiają, że coraz większe znaczenie w segmencie B2B zyskują sklepy internetowe.

Najnowsze
To przejście dla pieszych na ulicy Akademickiej jest niebezpieczne ze względu na rosnące tuż przy wejściu na pasy okazałe cisy. Wyciąć ich nie wolno. ZDG chce więc podnieść bezpieczeństwo przez dodatkowe oświetlenie

14:45 Będzie gładko i jaśniej. Wkrótce remont ulicy na Starym Mieście

14:02

W lubelskich mieszkaniach zaczyna być ciepło

13:15

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

12:51

Sygnał Lublin postraszył Cisowiankę Drzewce, Powiślak znów ostro postrzelał. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

12:39

Jak poprawić komfort życia seniorom, czyli nie bójmy się geriatrii

12:24

Młodzi żużlowcy Motoru Lublin bez medalu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

11:54

Zabytek w Branicy Radzyńskiej dostanie drugie życie

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
To przejście dla pieszych na ulicy Akademickiej jest niebezpieczne ze względu na rosnące tuż przy wejściu na pasy okazałe cisy. Wyciąć ich nie wolno. ZDG chce więc podnieść bezpieczeństwo przez dodatkowe oświetlenie

Będzie gładko i jaśniej. Wkrótce remont ulicy na Starym Mieście

Odpowiedzialność właściciela firmy – co warto wiedzieć

Odpowiedzialność właściciela firmy – co warto wiedzieć

Stwórz kolor idealny! Jak farby z mieszalnika pozwalają dopasować ściany do Twojego stylu?

Stwórz kolor idealny! Jak farby z mieszalnika pozwalają dopasować ściany do Twojego stylu?

Analiza kolorystyczna

Analiza kolorystyczna a ubrania – najważniejsze zasady

W lubelskich mieszkaniach zaczyna być ciepło

W lubelskich mieszkaniach zaczyna być ciepło

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

To przejście dla pieszych na ulicy Akademickiej jest niebezpieczne ze względu na rosnące tuż przy wejściu na pasy okazałe cisy. Wyciąć ich nie wolno. ZDG chce więc podnieść bezpieczeństwo przez dodatkowe oświetlenie

Będzie gładko i jaśniej. Wkrótce remont ulicy na Starym Mieście

Odpowiedzialność właściciela firmy – co warto wiedzieć

Odpowiedzialność właściciela firmy – co warto wiedzieć

Stwórz kolor idealny! Jak farby z mieszalnika pozwalają dopasować ściany do Twojego stylu?

Stwórz kolor idealny! Jak farby z mieszalnika pozwalają dopasować ściany do Twojego stylu?

Analiza kolorystyczna

Analiza kolorystyczna a ubrania – najważniejsze zasady

W lubelskich mieszkaniach zaczyna być ciepło

W lubelskich mieszkaniach zaczyna być ciepło

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Do zatrzymań doszło w drugiej połowie września
film

Luksusowe auta wysyłali wbrew sankcjom do Rosji i na Białoruś. Wyłudzili 40 mln VAT-u

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
galeria
film

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
film

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

galeria
film
Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Foto
Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

galeria
XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria
ZDJĘCIA

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ
galeria

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria
MEMY

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
galeria
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
galeria

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

zawór

ZAMOŚĆ

43,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

ruraelas

ZAMOŚĆ

43,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

129,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

kolkom

ZAMOŚĆ

69,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

139,00 zł

Komunikaty