W lubelskich mieszkaniach zaczyna być ciepło

Przed włączeniem ogrzewania LPEC apeluje do mieszkańców, by maksymalnie odkręcić zawory termostatyczne przy grzejnikach. To prosty sposób na uniknięcie zapowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania.

– Rozpoczęliśmy już dostawę ciepła do pierwszych budynków. Otrzymujemy także sygnały od kolejnych spółdzielni mieszkaniowych, że w najbliższych dniach uruchomią ogrzewanie w swoich zasobach – informuje Teresa Stępniak-Romanek, rzeczniczka LPEC.

To mieszkańcy decydują o starcie ogrzewania

Obecnie to zarządcy budynków i administratorzy wspólnot zgłaszają do LPEC decyzję o uruchomieniu ogrzewania. Firma przypomina, by nie czekać zbyt długo – wychłodzony budynek trudniej i drożej jest nagrzać niż taki, w którym utrzymywana jest względnie stała temperatura.

Automatyka pogodowa zadba o rachunki

Mieszkańcy nie muszą obawiać się o koszty ogrzewania w cieplejsze dni. Wszystkie węzły cieplne LPEC wyposażone są w automatykę pogodową, która dostosowuje intensywność ogrzewania do warunków na zewnątrz.

Jeśli temperatura spadnie, ciepło automatycznie popłynie do kaloryferów .

Gdy na dworze zrobi się cieplej (powyżej 12–15°C), system odetnie dostawę ciepła.

Dzięki temu mieszkańcy płacą wyłącznie za ogrzewanie, z którego realnie korzystają.