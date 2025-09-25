W lubelskich mieszkaniach zaczyna być ciepło

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnejrozpoczęło już dostawę ciepła do pierwszych budynków w mieście. Na starcie podłączono przede wszystkim przedszkola, budynki mieszkalne i usługowe, a także część zasobów spółdzielni mieszkaniowych. Należy pamiętać, że to zarządcy budynków decydują kiedy rozpocząć grzanie.
Przed włączeniem ogrzewania LPEC apeluje do mieszkańców, by maksymalnie odkręcić zawory termostatyczne przy grzejnikach. To prosty sposób na uniknięcie zapowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania.
– Rozpoczęliśmy już dostawę ciepła do pierwszych budynków. Otrzymujemy także sygnały od kolejnych spółdzielni mieszkaniowych, że w najbliższych dniach uruchomią ogrzewanie w swoich zasobach – informuje Teresa Stępniak-Romanek, rzeczniczka LPEC.
To mieszkańcy decydują o starcie ogrzewania
Obecnie to zarządcy budynków i administratorzy wspólnot zgłaszają do LPEC decyzję o uruchomieniu ogrzewania. Firma przypomina, by nie czekać zbyt długo – wychłodzony budynek trudniej i drożej jest nagrzać niż taki, w którym utrzymywana jest względnie stała temperatura.
Automatyka pogodowa zadba o rachunki
Mieszkańcy nie muszą obawiać się o koszty ogrzewania w cieplejsze dni. Wszystkie węzły cieplne LPEC wyposażone są w automatykę pogodową, która dostosowuje intensywność ogrzewania do warunków na zewnątrz.
-
Jeśli temperatura spadnie, ciepło automatycznie popłynie do kaloryferów.
-
Gdy na dworze zrobi się cieplej (powyżej 12–15°C), system odetnie dostawę ciepła.
Dzięki temu mieszkańcy płacą wyłącznie za ogrzewanie, z którego realnie korzystają.