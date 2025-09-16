W Lublinie powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry

We wtorek (16 września) został podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie a Erbud International Sp. z o.o. Umowa dotyczy realizacji inwestycji ze środków KPO na utworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry

Głównym zadaniem projektu jest poprawa jakości i dostępności udzielania świadczeń onkologicznych poprzez modernizację i doposażenie infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.

Projekt obejmie utworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry z zapleczem pracowni diagnostycznych, usług ambulatoryjnych i jednodniowych, w tym:

• modernizację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na rozszerzenie działalności Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej

• dostosowanie pomieszczeń do utworzenia Oddziału Chirurgii Jednego Dnia

• utworzenie gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, gabinetów lekarskich, sal zabiegowych

• stworzenie zaplecza usług ambulatoryjnej dermatologicznej opieki specjalistycznej, m.in. gabinetów fizjoterapii, gabinetów dermatochirurgii, pracowni diagnostyki obrazowej, pracowni terapii fotodynamicznej, pracowni alergologicznej wraz z doposażeniem w zakresie wczesnej diagnostyki, kompleksowej terapii fotodynamicznej, laseroterapii, kriochirurgii oraz dermatochirurgii stanów przednowotworowych, czerniaków i nieczerniakowych nowotworów skóry.

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry powstanie w ramach zadania „Poprawa jakości i dostępności udzielania świadczeń onkologicznych poprzez modernizację i doposażenie infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zadanie (realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane przy ul. Staszica 11. Czas na realizację to 31 maja 2026 roku, a wartość podpisanej umowy to 21 896 000 złotych.