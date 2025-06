W wakacje zajrzyj tam, gdzie zwykle wstęp mają tylko nieliczni

(fot. DW/archiwum)

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, co kryje się za kulisami lubelskiego stadionu, to właśnie nadarza się idealna okazja. Od 1 lipca do 31 sierpnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie zaprasza na zwiedzanie Motor Areny Lublin – i to nie w byle jaki sposób, bo z przewodnikiem, który odkryje przed zwiedzającymi stadionowe tajemnice.

