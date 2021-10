Lublin: Więcej miejsc do postoju w okresie Wszystkich Świętych

Na Majdanku będzie można parkować także na terenie muzeum, przy dawnym Polmozbycie oraz obok Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jadąc Drogą Męczenników Majdanka od strony centrum, nie będzie można skręcać w lewo w ul. Ordonówny, natomiast jadąc od Felina, nie skręcimy w lewo na teren muzeum. Prowadząca pod bramę cmentarza ul. Cmentarna będzie jednokierunkowa (tylko do bramy). Aby wrócić do centrum, trzeba będzie jechać drogą gruntową do ronda, a dalej przez ul. Dekutowskiego do al. Witosa (skręt w lewo w Drogę Męczenników Majdanka będzie niemożliwy).

Przy Lipowej w niedzielę i poniedziałek będzie można bezpłatnie korzystać (od godz. 7 do 21) z parkingu pod Plazą. Zatoka parkingowa przy ul. Ofiar Katynia będzie od soboty do wtorku zarezerwowana dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe miejsca postojowe będą wygospodarowane na Głębokiej, gdzie czasowo zniesiony zostanie zakaz parkowania między ul. Narutowicza a Raabego.

Przy Bełżyckiej zmieniona organizacja ruchu ma obowiązywać w niedzielę i poniedziałek. Dojazd do cmentarza ma być zapewniony tylko od al. Kraśnickiej przez Łanową i Bełżycką (obie będą jednokierunkowe) a powrót tylko ul. Folwarczną (która też będzie jednokierunkowa).

Przy Pszczelej zmiany obejmą odcinek od torów do Kukułczej: droga będzie tu jednokierunkowa, a powrót do Krężnickiej będzie możliwy przez Kukułczą i Letniskową.