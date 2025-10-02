Wielki sukces lubelskiej skarbówki. Ściągnęli 73 mln zł zaległego podatku

Kontrolę przeprowadzili eksperci Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. Ustalili oni, że spółka w 2022 roku wypłaciła swojemu jedynemu właścicielowi – firmie z siedzibą w Luksemburgu – dywidendę w wysokości 273 mln zł. Problem w tym, że przy tej wypłacie nie został pobrany należny podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Analiza wykazała, że działalność luksemburskiej spółki sprowadzała się jedynie do formalnego posiadania udziałów i odbierania dywidend. Następnie przekazywała ona środki powiązanym podmiotom w formie odsetek od pożyczek. Zdaniem KAS, oznacza to, że nie była ona rzeczywistym właścicielem dywidendy, co przesądzało o konieczności pobrania podatku u źródła w Polsce.

W efekcie spółka holdingowa, po zakończonej kontroli, złożyła korekty deklaracji podatkowych i uregulowała należności wobec Skarbu Państwa. Do budżetu wpłynęło ponad 73 mln zł wraz z odsetkami. Lubelska KAS podkreśla, że to kolejny przykład skutecznych działań na rzecz uszczelniania systemu podatkowego i walki z unikaniem opodatkowania.