Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. czwartek, 2 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Lublin

Dzisiaj
15:15
Strona główna » Lublin

Wielki sukces lubelskiej skarbówki. Ściągnęli 73 mln zł zaległego podatku

Autor: Zdjęcie autora oprac. JM
Udostępnij A A
(fot. Zdjęcie ilustracyjne (fot. DW))

Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości podatkowe w jednej z holdingowych spółek akcyjnych. Po przeprowadzonej kontroli i złożeniu korekt deklaracji firma wpłaciła ponad 73 mln zł zaległego podatku CIT wraz z odsetkami. To jedna z największych kwot odzyskanych przez KAS w tym regionie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Kontrolę przeprowadzili eksperci Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. Ustalili oni, że spółka w 2022 roku wypłaciła swojemu jedynemu właścicielowi – firmie z siedzibą w Luksemburgu – dywidendę w wysokości 273 mln zł. Problem w tym, że przy tej wypłacie nie został pobrany należny podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Analiza wykazała, że działalność luksemburskiej spółki sprowadzała się jedynie do formalnego posiadania udziałów i odbierania dywidend. Następnie przekazywała ona środki powiązanym podmiotom w formie odsetek od pożyczek. Zdaniem KAS, oznacza to, że nie była ona rzeczywistym właścicielem dywidendy, co przesądzało o konieczności pobrania podatku u źródła w Polsce.

W efekcie spółka holdingowa, po zakończonej kontroli, złożyła korekty deklaracji podatkowych i uregulowała należności wobec Skarbu Państwa. Do budżetu wpłynęło ponad 73 mln zł wraz z odsetkami. Lubelska KAS podkreśla, że to kolejny przykład skutecznych działań na rzecz uszczelniania systemu podatkowego i walki z unikaniem opodatkowania.

Akcja rozliczeń PIT 2024 – zostało tylko kilka dni. Praktyczny poradnik

Akcja rozliczeń PIT 2024 – zostało tylko kilka dni. Praktyczny poradnik

Rewolucja w opłatach śmieciowych. Jedni zapłacą więcej, inni mniej
tylko u nas

Rewolucja w opłatach śmieciowych. Jedni zapłacą więcej, inni mniej

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
podatki Krajowa Administracja Skarbowa finanse Lubelski Urząd Celno-Skarbowy

Pozostałe informacje

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
Zamość
galeria

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Pierwsza łopata została wbita kilka lat temu, a dzisiaj, w czwartek, 2 października, ogród sensoryczno-naukowy przy szkole został oficjalnie otwarty. To miejsce tworzyli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, pomagali też sponsorzy oraz młodzież szkół średnich. Wkład finansowy ma też miasto.
Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się dzisiaj finał 29. edycji naszego plebiscytu „Złota Setka”. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na naszym kanale YouTube. Początek o godzinie 18.

Wielki sukces lubelskiej skarbówki. Ściągnęli 73 mln zł zaległego podatku
finanse

Wielki sukces lubelskiej skarbówki. Ściągnęli 73 mln zł zaległego podatku

Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości podatkowe w jednej z holdingowych spółek akcyjnych. Po przeprowadzonej kontroli i złożeniu korekt deklaracji firma wpłaciła ponad 73 mln zł zaległego podatku CIT wraz z odsetkami. To jedna z największych kwot odzyskanych przez KAS w tym regionie.
Szczepionka spada z nieba. Nie dotykać, omijać szerokim łukiem

Szczepionka spada z nieba. Nie dotykać, omijać szerokim łukiem

Przed nami kolejna akcja szczepienia dzikich zwierząt przeciwko wściekliźnie. Główny Inspektorat Weterynaryjny ostrzega i radzi jak postępować ze szczepionką.
Serial The Paper
galeria
film

The Paper: Nowy serial od twórców amerykańskiego The Office (wideo)

Było Dunder Mifflin, jest Enervate, redakcja lokalnej gazety. Premiera: 14 listopada.
Ukrywał nielegalną broń i znęcał się nad rodziną. Interweniowali kontrterroryści

Ukrywał nielegalną broń i znęcał się nad rodziną. Interweniowali kontrterroryści

Policjanci interweniowali w jednym z domów na terenie powiatu biłgorajskiego. Podczas zatrzymania 45-latka ujawnili przy nim amunicję myśliwską. Mężczyzna nie miał wymaganego pozwolenia, dlatego funkcjonariusze przeszukali jego miejsce zamieszkania.
Światowy Dzień Zwierząt w Lublinie. Adopcja, koncerty i atrakcje dla wszystkich
NASZ PATRONAT
4 października 2025, 12:00

Światowy Dzień Zwierząt w Lublinie. Adopcja, koncerty i atrakcje dla wszystkich

W najbliższą sobotę, w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od koncertów i występów artystycznych, po zajęcia sportowe i atrakcje dla najmłodszych. Jednak najważniejsi będą podopieczni szukający kochającego domu.
Policjant na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę. Miał 2 promile i jechał bez prawa jazdy

Policjant na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę. Miał 2 promile i jechał bez prawa jazdy

Policjant z lubelskiej drogówki miał wolne. Zauważył jednak kierowcę Renault, który nie trzymał toru jazdy - a to zwalniał, a to przyspieszał. Funkcjonariusz podejrzewał, że kierujący może być w stanie nietrzeźwości. I przeprowadził interwencję. Zatrzymanemu grozi teraz do trzech lat pozbawienia wolności.

Pałac Zamoyskich to okazały budynek. Mógłby wyglądać pięknie, ale od lat, niestety, niszczeje
galeria

Prezydent listy pisze, ministerstwo nie odpowiada. Chodzi o Pałac Zamoyskich

Pomysł nie jest nowy, a list wysłany do ministerstwa nie jest pierwszym. Ale na poprzednie żadna odpowiedź nie nadeszła, więc prezydent Zamościa postanowił przypomnieć się resortowi kultury i dziedzictwa narodowego z prośbą o przejęcie i zagospodarowanie Pałacu Zamoyskich.
Wprowadzenie nowego dyrektora

Poprzedni kapitan odszedł na emeryturę. Nowy dyrektor więzienia to też kapitan

Zakład karny w Białej Podlaskiej ma nowego dyrektora. Kapitan Dariusz Kielak odszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął kapitan Adrian Małecki.
Wysokie wygrane faworytów i duża pucharowa niespodzianka w Bełżcu

Wysokie wygrane faworytów i duża pucharowa niespodzianka w Bełżcu

W środę rozgrywane były mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski w okręgu zamojskim. Do największych emocji i zarazem niespodzianki doszło w Bełżcu, gdzie tamtejszy Orkan pokonał wyżej notowany BKS Bodaczów po rzutach karnych
Mediateka mieszcząca się w Zamojskiej Akademii Kultury to jedna z filii Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

Zmieni się dyrektor biblioteki czy zostanie obecny? Konkurs ogłoszony

Powinien być niekaranym za przestępstwo umyślne Polakiem z wyższym wykształceniem i co najmniej 5-letnim stażem pracy lub równie długim w prowadzeniu działalności gospodarczej. Takie m.in. wymagania postawiono kandydatom w konkursie na dyrektora Książnicy Zamojskiej. Są też inne.
PZL Leonardo Avia powalczy o zwycięstwo z niepokonanym BBTS Bielsko-Biała

PZL Leonardo Avia Świdnik zmierzy się z BBTS Bielsko-Biała

Już w czwartek o godz. 20.30 PZL Leonardo Avia Świdnik rozegra mecz 4. kolejki z BBTS Bielsko-Biała

Pożar w miejscowości Sewerynówka w powiecie parczewskim.

Spłonął dom w gminie Siemień. Nie żyje 82-latek

Policjanci z Parczewa pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Sewerynówka. Spłonął dom jednorodzinny. Strażacy odnaleźli w środku ciało 82-letniego właściciela budynku.
Agnieszka Jaczyńska
7 października 2025, 12:00

O Dzieciach Zamojszczyzny w Książnicy Zamojskiej. Spotkanie z Agnieszką Jaczyńską

Agnieszka Jaczyńska będzie gościem Książnicy Zamojskiej podczas kolejnego wydarzenia organizowanego w ramach projektu „Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny”.

Najnowsze
Brytyczycy już w Lublinie. Fani Crystal Palace przed meczem z Dynamo
galeria

16:21 Brytyczycy już w Lublinie. Fani Crystal Palace przed meczem z Dynamo

16:19

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

16:15

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

15:15

Wielki sukces lubelskiej skarbówki. Ściągnęli 73 mln zł zaległego podatku

14:26

Szczepionka spada z nieba. Nie dotykać, omijać szerokim łukiem

14:01

The Paper: Nowy serial od twórców amerykańskiego The Office (wideo)

13:41

Ukrywał nielegalną broń i znęcał się nad rodziną. Interweniowali kontrterroryści

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
galeria

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Wielki sukces lubelskiej skarbówki. Ściągnęli 73 mln zł zaległego podatku

Wielki sukces lubelskiej skarbówki. Ściągnęli 73 mln zł zaległego podatku

Szczepionka spada z nieba. Nie dotykać, omijać szerokim łukiem

Szczepionka spada z nieba. Nie dotykać, omijać szerokim łukiem

Serial The Paper
galeria
film

The Paper: Nowy serial od twórców amerykańskiego The Office (wideo)

Ukrywał nielegalną broń i znęcał się nad rodziną. Interweniowali kontrterroryści

Ukrywał nielegalną broń i znęcał się nad rodziną. Interweniowali kontrterroryści

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
galeria

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Wielki sukces lubelskiej skarbówki. Ściągnęli 73 mln zł zaległego podatku

Wielki sukces lubelskiej skarbówki. Ściągnęli 73 mln zł zaległego podatku

Szczepionka spada z nieba. Nie dotykać, omijać szerokim łukiem

Szczepionka spada z nieba. Nie dotykać, omijać szerokim łukiem

Serial The Paper
galeria
film

The Paper: Nowy serial od twórców amerykańskiego The Office (wideo)

Ukrywał nielegalną broń i znęcał się nad rodziną. Interweniowali kontrterroryści

Ukrywał nielegalną broń i znęcał się nad rodziną. Interweniowali kontrterroryści

Serial The Paper
galeria
film

The Paper: Nowy serial od twórców amerykańskiego The Office (wideo)

Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Farming Simulator 25: Highlands Fishing
film

Farming Simulator 25: Rolnik na rybach, czyli dodatek Highlands Fishing (wodeo)

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Co nas czeka w kampanii dla jednego gracza? (wideo)

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?
film

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

galeria
film
Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Foto
Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
Zamość

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

galeria
Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria
ZDJĘCIA

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ
galeria

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria
MEMY

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Nieruchomości -> Wynajmę

wynajmę mieszkanie

lublin

0,00 zł
Różne -> Sprzedam

miesz

ZAMOŚĆ

99,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

grzejnik

ZAMOŚĆ

289,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

trojnik

ZAMOŚĆ

11,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

169,00 zł

Komunikaty