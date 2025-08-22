Z Lublina do Wenecji. Lubelski policjant pomaga miejscowym funkcjonariuszom

Jednym z zadań policji jest rozwijanie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Z tego powodu polscy funkcjonariusze wysyłani są do zagranicznych miejscowości wypoczynkowych i kurortów, by zdobywali doświadczenie w służbie, a także wymieniali się spostrzeżeniami.

Od 17 sierpnia do końca miesiąca swoją służbę we włoskiej Wenecji pełni aspirant Jacek Borsuk, który na co dzień pracuje w lubelskim oddziale prewencji.

– Służba lubelskiego policjanta w głównej mierze polega na asystowaniu miejscowym funkcjonariuszom Policji w wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych. Dodatkowo policjant posiada uprawnienia do pływania policyjnymi motorówkami w związku z tym dba także o bezpieczeństwo na wodzie w Wenecji pływając policyjną łodzią – precyzuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP w Lublinie.

Zdobyte przez lata służby doświadczenie oraz biegła znajomość języka włoskiego, pomagają aspirantowi Borsukowi w codziennej służbie i wspieraniu lokalnych funkcjonariuszy.