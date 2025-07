Z urzędu do Rzymu. Malarka z LUW-u rusza na światowe salony

– Nie maluję, by ozdabiać ściany. Maluję, by wydobyć to, co niewidzialne – mówi Kowalska. I rzeczywiście, jej prace balansujące na granicy abstrakcji i figuratywizmu są jak emocjonalne sejsmogramy – czasem burzliwe, czasem melancholijne, ale zawsze autentyczne.

Już 18 lipca artystka zaprezentuje swoje obrazy w Rzeszowie, podczas wystawy „Wchodząc do jutra…” w Galerii Sztuki r_z (ZPAP Okręg Rzeszowski). Kilka tygodni później będzie można zobaczyć jej twórczość również w Kamienicy Legend w Lublinie. A to dopiero przedsmak – w styczniu 2026 r. Kowalska wystawi swoje prace w Medinie Art Gallery w Rzymie, a pod koniec przyszłego roku – w Nowym Jorku.

– To nie tylko droga artystyczna, to podróż przez siebie – opowiada o swojej twórczości. Maluje techniką mieszaną, łącząc światło, symbolikę, kolor i dźwięki. Inspiruje ją muzyka – zwłaszcza rock, który towarzyszy jej nie tylko w słuchawkach, ale też w warstwach farby na płótnie.

Kowalska to absolwentka UMCS i kilku renomowanych szkół artystycznych. W latach 2023–2024 współtworzyła wystawy w Lublinie, gdzie łączyła malarstwo z fotografią, bawiąc się formą i przekraczając ramy klasycznych wystaw. Ale jej działalność nie kończy się na galerii – prowadzi też warsztaty artystyczne dla młodzieży, a dochody z obrazów przeznacza na cele charytatywne, wspierając m.in. Fundację „A kogo”, „Rak’n’Roll” oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Prywatnie – mama 18-letniej Laury, fanka szpilek (ma ich ponad 150 par!) i kobieta, której życiowa playlista to mieszanka pasji, wyzwań i rockowych riffów.

Najbliższe wystawy Małgorzaty Rity Kowalskiej: