Zagospodarowanie górek czechowskich coraz bliżej – miasto podpisało umowę z właścicielem

Przypomnijmy, że w sierpniu 2024 r. właściciel terenu górek czechowskich (105 ha) złożył do Urzędu Miasta Lublin wniosek w ramach Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. Wówczas inwestor zadeklarował, że w zamian za zmianę przeznaczenia części inwestycyjnej górek czechowskich (30 ha) m.in. przekaże Gminie Lublin teren zielony o powierzchni 75 ha pod budowę parku naturalistycznego dostępnego dla wszystkich mieszkańców Lublina, przekaże również działkę pod budowę szkoły, a także pokryje koszty przebudowy infrastruktury drogowej.

Park na koszt inwestora

Teren projektowanego Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego zostanie podzielony na cztery strefy – rekreacyjną, naturalną, krajobrazową i rekreacyjno-edukacyjną. Znajdą się w nich na zasadach określonych w ZPI ścieżki, punkty widokowe i elementy edukacyjno-gastronomiczne oraz strefą leśną. Inwestor przekaże miastu na własność nieruchomości o łącznej wartości rynkowej wynoszącej ponad 105 mln zł, w tym w całości zrealizowany na koszt inwestora park za symboliczną złotówkę – informuje Urząd Miasta Lublin.

Zmiana przeznaczenia części terenu górek czechowskich

– Zgodnie z podpisaną pomiędzy inwestorem a Gminą Lublin umową urbanistyczną dojdzie do zmiany charakteru terenów inwestycji – obowiązująca do tej pory dopuszczona zabudowa usługowa zostanie zmieniona na usługowo-mieszkaniową. Projekt planu wskazuje możliwość zabudowy mieszkaniowo-usługowej, ale tylko na wybranych działkach – na terenach wzniesień i wysoczyzn, gdzie obecny plan miejscowy z 2005 r. dopuszcza już zabudowę kubaturową. Najcenniejsze przyrodniczo obszary wraz z unikalną rzeźbą terenu w postaci suchych dolin i wąwozów, wskazane do ochrony w strategicznych dokumentach planistycznych Lublina, pozostają wolne od zabudowy – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Lublin.

Szerokie konsultacje i ponad 800 podpisów za rozwiązaniami zawartymi w ZPI

Trwająca od blisko roku procedura w ramach Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego to nie tylko negocjacje Gminy Lublin z inwestorem, lecz także szerokie konsultacje społeczne i ocena propozycji przez ustawowo wskazane instytucje. W toku prowadzonych konsultacji społecznych odbył się m.in. spacer na terenie górek czechowskich, a także spotkanie z projektantami, którzy odpowiadali na pytania mieszkańców. Do Urzędu Miasta Lublin wpłynęły również uwagi i opinie mieszkańców. W przeważającej większości, jak informuje lubelski ratusz, uwagi „dotyczyły kwestii rozstrzygniętych już na etapie prac nad Studium w 2019 r. Najczęściej poruszane były zagadnienia dotyczące skali i charakteru zabudowy oraz ochrony terenów zielonych. Z kolei uwaga w pełni popierająca rozwiązania projektowe zawarte w ZPI została podpisana przez ponad 800 osób”.



Górki czechowskie na sesji 4 września

– Na najbliższej sesji Rady Miasta Lublin, zaplanowanej na 4 września, pod głosowanie zostanie poddany projekt uchwały dotyczącej przyjęcia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego dla obszaru górek czechowskich – informuje Urząd Miasta Lublin. To oznacza, że oczekiwana od wielu lat możliwość zagospodarowania terenu górek czechowskich jest bliższa realizacji.