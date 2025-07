Zamoy będzie świętował. To już 110. urodziny

Obchody jubileuszu zaplanowano na 18–20 września. To pierwsze takie spotkanie od dekady – ostatni zjazd odbył się w 2015 roku z okazji setnej rocznicy powstania szkoły. Organizatorzy podkreślają, że już wtedy wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Radny miejski Zbigniew Jurkowski, który jest współorganizatorem zjazdu i absolwentem szkoły podkreśla, że od tamtej pory przybyło kolejnych ok. 1800 absolwentów.

Władze miasta deklarują wsparcie dla inicjatywy. Podkreślają znaczenie szkoły jako silnej społeczności i instytucji, która od pokoleń kształci kadry nie tylko dla Lublina, ale i dla całej Polski.

– II liceum to społeczność, co widzimy na tych zjazdach, ale my to widzimy też na co dzień. Ludzie są dumni z tego, że tę szkołę skończyli, to znaczy, że stali się członkami tej społeczności – przekonuje wiceprezydent Lublina ds. oświaty i wychowania, Mariusz Banach. – Nas to z jednej strony fascynuje, z drugiej strony my jako samorząd Lublina czujemy się odpowiedzialni za budowanie tych więzi społecznych. I każda taka okazja do wzmacniania tych więzi jest dla nas niezwykle ważna i my ją wykorzystujemy. Miasto Lublin chce poczuć się członkiem tej społeczności – dodaje Banach.