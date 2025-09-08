Zapalił się samochód przy ul. Jemiołuszki w Lublinie

Dzisiaj ok. godz. 8 niedaleko budowy nowych bloków przy ul. Jemiołuszki na Węglinie Południowym zapalił się samochód. Pojazd został już ugaszony przez wezwaną na miejsce straż. Poszkodowanych nie było.
Opel astra zaparkowany przy ul. Jemiołuszki w Lublinie dzisiaj ok. godz. 8 rano stanął w ogniu. Świadkowie zdarzenia wezwali na miejsce straż pożarną. - W akcji gaśniczej brał udział 1 zastęp, nasze działania zakończyły się o godz. 9. Nikt nie odniósł obrażeń. Przyczyny pożaru będą wyjaśniane - poinformował mł. bryg. Andrzej Szacoń, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.