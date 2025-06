"Zawodowcy" powracają. Atrakcje dla małych i dużych w nowych miejscach

Podczas konferencji prasowej Urząd Miasta Lublin zapowiedział start drugiej edycji projektu „Lublin Zawodowcy”. Inicjatywa, przygotowana przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, to wakacyjna propozycja dla dzieci i seniorów. W ramach letniego programu, międzypokoleniowe duety odwiedzą zakłady pracy, poznają kulisy różnych zawodów i wezmą udział w praktycznych warsztatach – całkowicie bezpłatnie.

— W zeszłym roku chcieliśmy po prostu sprawdzić, czy jest na takie wydarzenia zapotrzebowanie. I nie musieliśmy długo czekać na odpowiedź – mówiła z entuzjazmem Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Społecznych. — Projekt był wręcz oblegany. Jeszcze nie skończyła się tamta edycja, a już dostawaliśmy pytania, czy będzie kolejna.

W tym roku organizatorzy zaplanowali aż 16 spotkań w lipcu i sierpniu, które będą odbywać się we wtorki i czwartki. W każdym wydarzeniu weźmie udział od 10 do 15 par, złożonych z dzieci w wieku 6–14 lat oraz ich dziadków lub rodziców. Zapisy ruszają każdy piątek, a decyduje kolejność zgłoszeń.

Lublin od kuchni – i to dosłownie

Wśród partnerów tegorocznej edycji znaleźli się m.in. MPK Lublin, Komenda Miejska PSP, Herbapol, Polskie Radio Lublin, Klub Żużlowy Orlen Oil Motor Lublin oraz jednostki Uniwersytetu Przyrodniczego. To właśnie ci partnerzy otworzą drzwi swoich instytucji, pokażą zakulisowe działania, a czasem nawet… pozwolą usiąść za kierownicą (niekoniecznie autobusu).

— Pokażemy nasze warsztaty, magazyn energii i nowoczesne autobusy wodorowe – zapowiadał Dariusz Tomasik, wiceprezes MPK Lublin. — A dzieciaki przejadą się po zajezdni zabytkowym taborem.

Z kolei strażacy z PSP w Lublinie zaproszą uczestników do interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej. — To świetna okazja, by dzieciaki mogły się przebrać za strażaków, a seniorzy porozmawiać z nami o tym, co ich naprawdę ciekawi. Ich pytania bywają zaskakujące — przyznaje Andrzej Szacoń, rzecznik prasowy komendy miejskiej PSP w Lublinie.

Nie zabraknie też kontaktu ze zwierzętami – dzięki zajęciom w Ośrodku Jeździeckim Felin i w klinikach weterynaryjnych. — To dla dzieciaków nie tylko frajda, ale też nauka odpowiedzialności — podkreślają opiekunowie.

Sport, pasja i... czarna nawierzchnia

Swój wkład do projektu dorzucił też lubelski sport – na czele z klubem żużlowym Platinium Orlen Oil Motor Lublin. Coś czujemy, że na to spotkanie miejsca rozejdą się w ciągu kilkunastu sekund, tak samo jak bilety na mecze.

— Żużel to sport rodzinny. Wiele osób przyszło pierwszy raz na stadion z dziadkiem – mówiła Aleksandra Marmuszewska z klubu. — Dlatego udział w tym projekcie to dla nas naturalna sprawa.

Jak się zapisać? Szybko i mailowo!

Rejestracja na każde z wydarzeń rusza w piątki o godz. 9:00, a zgłoszenia należy przesyłać mailowo do Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych - adres trzyplus@lublin.eu. Pierwsze zapisy ruszają już 26 czerwca, a pierwsze wydarzenia startują 1 lipca – od wizyty w MPK Lublin i Zarządzie Dróg Transportu Miejskiego. Należy się spieszyć, decyduje kolejność zgłoszeń.

— Tempo zapisów bywa wręcz... żużlowe – śmieje się Sławomir Skowronek z lubelskiego Ratusza. — Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i monitorować harmonogram.

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Miasta Lublin.