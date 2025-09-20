„Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nowi terytorialsi w szeregach 2 LBOT

Nowi żołnierze WOT to osoby w różnym wieku i z różnych środowisk – od studentów, przez pracowników cywilnych, aż po osoby z doświadczeniem wojskowym. Łączy ich chęć zdobywania nowych umiejętności i gotowość do służby na rzecz lokalnej społeczności.

Uroczystość zgromadziła rodziny terytorialsów, żołnierzy 2 LBOT oraz przedstawicieli instytucji wojskowych i samorządowych z regionu. List do uczestników skierował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – Od dziś mamy 84 nowych pełnoprawnych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Spoczywa na Was obowiązek udowodnienia, że motto „Zawsze gotowi, zawsze blisko” zobowiązuje. (…) To wyraz Waszego patriotyzmu i gotowości do pracy dla dobra Ojczyzny – napisał szef MON.

Przysięga była zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego realizowanego w ramach programu „Wakacje z WOT”. Kandydaci uczyli się m.in. musztry, strzelania, medycyny pola walki oraz terenoznawstwa. Teraz trafią do pododdziałów 2 LBOT w Lublinie, Dęblinie, Bezwoli, Kraśniku i Zamościu.

Służba w WOT oznacza regularne szkolenia – co najmniej jeden weekend w miesiącu i dwutygodniowe ćwiczenia raz w roku. Żołnierze pozostają w gotowości, by stawić się w jednostce, gdy zajdzie taka potrzeba.

Obecnie 2 Lubelska Brygada OT liczy ponad 3100 żołnierzy. Kolejna okazja, by dołączyć do jej szeregów, nadarzy się 14 listopada, kiedy rozpocznie się ostatnie w tym roku szkolenie podstawowe.