Zostań twórcą kultury online – weź udział w programie teArt_sm

Teatr Centralny i Centrum Kultury w Lublinie zapraszają młode osoby zainteresowne teatrem, sztuką i komunikacją cyfrową do udziału w bezpłatnym programie warsztatowym teArt_sm. To kurs, który łączy wiedzę o teatrze z praktyką tworzenia treści w mediach społecznościowych. Warsztaty odbędą się w dniach 13–26 lipca 2025 roku w Lublinie i są całkowicie bezpłatne. Rekrutacja trwa do 10 lipca.

Program ten to propozycja dla osób w wieku 18–26 lat, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie komunikacji kultury w przestrzeni cyfrowej i znają już pewne podstawy i narzędzia. Uczestnicy będą pracować z zespołem teatralnym, dokumentować próby,, tworzyć materiały promocyjne i budować mini-kampanie wokół spektaklu. Program obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, prowadzone przez doświadczone ekspertki: Aleksandrę Konarską, Irinę Lappo i Agatę Will. Harmonogram zajęć można znaleźć na stronie organizatora.

Uczestnicy wezmą udział w zajęciach z pisania o teatrze, dokumentowania prób, tworzenia treści wideo i graficznych, planowania kampanii promocyjnych oraz analizy strategii komunikacyjnych teatrów. W programie przewidziano również pracę w terenie, konsultacje indywidualne i prezentację przygotowanych mini-kampanii. Uczestnicy otrzymają, certyfikaty oraz możliwość dalszej współpracy z organizatorami.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz online do 10 lipca 2025 roku.Dołączyć do zgłoszenia krótką autorską rolkę (do 60 sekund) na temat: teatr, sztuka, emocje.

Wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie i mailowo do 11 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona – liczy się jakość zgłoszenia i kreatywność.