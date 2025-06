Pędzili pożyczoną hulajnogą. Do szpitala zabrał ich śmigłowiec

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 29 czerwca, wieczorem. Dochodziła 19-ta, gdy w miejscowości Sobiska w powiecie łukowskim na przejażdżkę wybrało się dwóch chłopców w wieku 15 i 16 lat. Od kolegi pożyczyli elektryczną hulajnogę i chociaż to pojazd jednoosobowy, postanowili jeździć nią obydwaj. To nie skończyło się dobrze.

W pewnym momencie kierujący stracił równowagę i obydwaj upadli na jezdnię. Przy prędkości, którą rozwinęli, zderzenie z asfaltem było nie tylko bolesne. Nastolatkowie doznali poważnych obrażeń. Konieczne było wezwanie śmigłowica Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ciężej ranny do szpitala trafił drogą lotniczą, drugiego zabrała karetka. Na miejsce wezwano również policję, która próbuje ustalić przebieg i bezpośrednią przyczynę zdarzenia. Mundurowi w tym celu szukają świadków wypadku.

Łukowska komenda przypomina, że przewożenie pasażerów na hulajnogach jest zabronione.