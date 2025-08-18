Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Łuków

Dzisiaj
13:28
Strona główna » Łuków

Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Autor: Zdjęcie autora eb
Udostępnij A A
(fot. PKS Łuków)

Rada nadzorcza szuka prezesa PKS w Łukowie. Wcześniej odwołała nagle dotychczasowego szefa, Tomasza Madonia.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Kierował spółką od 12 lat. 3 lipca na posiedzeniu rady nadzorczej został odwołany ze stanowiska. Powodów do wiadomości publicznej nie podano. Wiadomo tylko, że tymczasowo jego obowiązki przejął Ryszard Szczygieł, dotychczas przewodniczący rady nadzorczej PKS.  Z kolei jego miejsce zajęła Agnieszka Pawlik, radczyni prawna.

Jednocześnie Szczygieł kieruje Zarządem Dróg Powiatowych w Łukowie. Te dwie jednostki podlegają pod powiat łukowski, którym rządzi starosta Dariusz Szustek z PiS. - Wyraziłem zgodę na pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki w poczuciu odpowiedzialności za firmę, której właścicielem jest powiat łukowski – powiedział na antenie Katolickiego Radia Podlasie Szczygieł, który jest też radnym sejmiku województwa lubelskiego z ramienia PiS.

Natomiast Madoń w przesłanym do mediów oświadczeniu zapewnia, że „zostawia spółkę w bardzo dobrej kondycji finansowej”. „Dziś to prawie 160 pracowników i współpracowników, 90 kierowców, wielu młodych, operatywnych ludzi, z organizacji przewozów, mechaników i obsługi biurowej. Spółka zamknęła rok obrachunkowy 2024 zyskiem netto prawie 300 tys. złotych, zresztą podobnie jak zdecydowaną większość lat poprzednich. Zysk za rok 2024 był o wiele lepszy niż zakładano. W całości przeznaczyliśmy tę kwotę na kapitał zapasowy, który wynosi blisko 3 miliony złotych. To daje firmie spokojny byt i bezpieczeństwo na przyszłość” - podkreśla były szef. Przypomina też, w czasie swojej kadencji wymienił niemal cały tabor autobusowy. „Po maju 2025 roku spółka miała zysk netto dokładnie 341 133 zł. A na rachunku bankowym prawie 6 milionów złotych, bez żadnych kredytów, obciążeń” - wylicza dalej Madoń, który w ubiegłorocznych wyborach samorządowych startował, ale bez sukcesu do rady powiatu z ramienia Przymierza dla Ziemi Łukowskiej.  Z jego oświadczenia majątkowego wynika, że w 2024 roku jako szef tej spółki zarobił 426 tys. zł, a w 2023 roku 399 tys. zł.

Rada nadzorcza ogłosiła już konkurs na nowego prezesa PKS. Poszukiwany jest kandydat z co najmniej 5-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym. Do dokumentów trzeba też dołączyć koncepcję rozwoju spółki przewozowej.  Zgłoszenia można kierować do 26 sierpnia. Dzień później planowane są rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

W planach jest budowa nowego dworca PKS za kilkanaście milionów złotych.

Aktor Michał Chorosiński został powołany 1 sierpnia

Aktor bez konkursu powołany na dyrektora CSK. Ta kadencja ma być długa

W bialskim sanepidzie miejsce Marcina Nowika zajęła Renata Grądzka

W miesiąc wybrali nowych dyrektorów trzech sanepidów

Damian Szaruga kierował Hrubieszowskim Ośrodkiem Sportu i rekreacji od czasu, gdy poprzednia dyrektor złożyła rezygnację

HOSiR ma nowego dyrektora. Poprzedniczka odeszła, bo miała wyrok

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Łuków praca PiS transport powiat łukowski PKS Łuków Ryszard Szczygieł spółka Tomasz Madoń

Pozostałe informacje

Lutnia Piszczac wygrała drugi mecz z rzędu. Tym razem pokonała LKS Agrotex Milanów 4:2

Lutnia z drugim zwycięstwem, dziewięć goli Victorii i reszta wyników bialskiej okręgówki

Absolwent Domaszewnica pokonał Grom Kąkolewnica 4:0. Podział punktów w starciu beniaminka Bizona Jeleniec z Az-Bud Komarówka Podlaska. Cztery trafienia Michała Gryczuka dla Victorii Parczew w spotkaniu z Unią Krzywda. Remis w meczu: ŁKS Łazy – KS Drelów.
Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Rada nadzorcza szuka prezesa PKS w Łukowie. Wcześniej odwołała nagle dotychczasowego szefa, Tomasza Madonia.
Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

60-letni mężczyzna zginął w wyniku postrzału w trakcie polowania, które w weekend odbywało się w Młyniskach w powiecie lubartowskim.
Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki
galeria

Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki

Zainteresowanie cieszy, ale niestety nie wszyscy umieją się zachować. Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem piętnuje takie postawy i publikuje zdjęcia tych, którzy rowerami wjeżdżają na Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej albo motocyklami ryją alejki i trawę wokół niego.
profesjonalne kosmetyki do twarzy

Ten składnik działa lepiej niż myślisz – i nie podrażnia

Retinyl retinoate to składnik, który może zmienić sposób myślenia o retinoidach. Ten innowacyjny pochodny witaminy A oferuje skuteczność porównywalną z retinołem, ale bez typowych efektów ubocznych. Dla wielu osób, które unikały retinoidów ze względu na podrażnienia, retinyl retinoate może być prawdziwym przełomem w pielęgnacji przeciwstarzeniowej.
Aleksander Nowik został nowym przyjmującym beniaminka InPost ChKS Chełm

InPost ChKS Chełm zaczyna przygotowania do pierwszego sezonu w PlusLidze

InPost ChKS Chełm pozyskał przyjmującego Aleksandra Nowika. W poniedziałek drużyna beniaminka spotka się na pierwszych zajęciach przed nowym sezonem.
Do niebezpiecznej sytuacji nad jeziorem Piaseczno doszło w miniony weekend

O włos od tragedii. Chłopczyk zniknął pod wodą. Uratowali go świadkowie

Groźna sytuacja nad jeziorem Piaseczno. Gdyby nie natychmiastowa reakcja świadków, 7-letni chłopczyk mógłby się utopić.
Przebudowa ul. Podwale. Od środy duże zmiany w centrum
LUBLIN

Przebudowa ul. Podwale. Od środy duże zmiany w centrum

Już od środy, 20 sierpnia, na ul. Podwale w Lublinie pojawią się pierwsze oznakowania informujące o zakazie parkowania. Kilka dni później, w poniedziałek 25 sierpnia, ulica zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu – z wyjątkiem dojazdu i dojść do posesji.
65-latkowi z Puław grozi do 3 lat więzienia

Pijany przyjechał na stację paliw. Wódkę chciał "na już"

Trzy puste butelki po wódce miał w samochodzie, którym przyjechał na stację paliw, aby kupić trzecią. Nie kupił. I nie odjechał. Został przekazany policji.
Dołącz do redakcji Dziennika Wschodniego w Lublinie!

Dołącz do redakcji Dziennika Wschodniego w Lublinie!

Poszukujemy osoby, która chce współtworzyć nasze materiały redakcyjne i być blisko najważniejszych spraw naszego regionu.
Kobieta opadła w wodzie z sił i nie była w stanie sama wrócić do brzegu

39-latka omal nie utonęła. Pływała po alkoholu i ... w sukience

Umiała pływać, ale w wodzie opadła z sił. Jej wołanie o pomoc usłyszeli policjanci. Uratowali 39-latkę wypoczywającą nad Zalewem Zemborzyckim.
Jakich kosmetyków używać do pielęgnacji brody?

Jakich kosmetyków używać do pielęgnacji brody?

Codzienna pielęgnacja brody wymaga nie tylko systematyczności, ale również stosowania odpowiednich kosmetyków, które zadbają o kondycję zarostu i skóry. Sięgając po dobrze dobrane produkty, masz pewność, że broda będzie wyglądała estetycznie, pozostając miękka i zdrowa. Ważne jest, aby każdy etap pielęgnacji – od oczyszczania, przez nawilżenie, aż po stylizację – był realizowany przy użyciu kosmetyków dostosowanych do Twoich potrzeb. W sklepie BeardMan znajdziesz szeroki wybór produktów, które skutecznie wspierają codzienną rutynę dbania o zarost, a marka Proraso to jeden z producentów oferujących kompleksowe rozwiązania dla wymagających mężczyzn.
Gryf Gmina Zamość przegrał u siebie z Gromem Różaniec 3:5

Kanonada w Zawadzie, grad bramek na innych boiskach. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

W niedzielne popołudnie odbyło się aż sześć meczów w „najciekawszej lidze świata”. Dawno nie było kolejki obfitującej w tak dużą ilość bramek
Jak na nowo zaprezentować sztukę - nowe podejście do tematu wystaw

Jak na nowo zaprezentować sztukę - nowe podejście do tematu wystaw

Współczesne galerie sztuki i przestrzenie wystawiennicze nie są już tylko miejscem kontemplacji dzieł. Dziś to dynamiczne środowiska, które muszą przyciągać uwagę widzów, komunikować ideę kuratorską, a często również promować marki, wydarzenia czy partnerów.
Nowa odsłona Szybkie 600 – wyniki na żywo i pełne archiwum

Nowa odsłona Szybkie 600 – wyniki na żywo i pełne archiwum

W świecie gier liczbowych szybkość i dostęp do danych w czasie rzeczywistym mają kluczowe znaczenie. Szybkie 600 to gra LOTTO, w której losowania odbywają się co 4 minuty – od 6:36 rano aż do 23:52. Tak wysoka częstotliwość sprawia, że uczestnicy mogą brać udział w wielu losowaniach w ciągu jednego dnia, a emocje trwają od rana do wieczora.

Najnowsze
Lutnia Piszczac wygrała drugi mecz z rzędu. Tym razem pokonała LKS Agrotex Milanów 4:2

13:30 Lutnia z drugim zwycięstwem, dziewięć goli Victorii i reszta wyników bialskiej okręgówki

13:28

Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

13:00

Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

12:30

Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki

12:29

Ten składnik działa lepiej niż myślisz – i nie podrażnia

12:16

InPost ChKS Chełm zaczyna przygotowania do pierwszego sezonu w PlusLidze

12:13

O włos od tragedii. Chłopczyk zniknął pod wodą. Uratowali go świadkowie

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Lutnia Piszczac wygrała drugi mecz z rzędu. Tym razem pokonała LKS Agrotex Milanów 4:2

Lutnia z drugim zwycięstwem, dziewięć goli Victorii i reszta wyników bialskiej okręgówki

Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki
galeria

Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki

profesjonalne kosmetyki do twarzy

Ten składnik działa lepiej niż myślisz – i nie podrażnia

Aleksander Nowik został nowym przyjmującym beniaminka InPost ChKS Chełm

InPost ChKS Chełm zaczyna przygotowania do pierwszego sezonu w PlusLidze

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Lutnia Piszczac wygrała drugi mecz z rzędu. Tym razem pokonała LKS Agrotex Milanów 4:2

Lutnia z drugim zwycięstwem, dziewięć goli Victorii i reszta wyników bialskiej okręgówki

Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki
galeria

Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki

profesjonalne kosmetyki do twarzy

Ten składnik działa lepiej niż myślisz – i nie podrażnia

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie
film

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Ulica Kozienicka po każdym większym deszczu tonie w spływającej z góry wodzie. To jedno z tych miejsc na mapie województwa, które odwodnienia potrzebuje najbardziej
film

Większy deszcz to dla nich koszmar. Proszą o drogę i zbiornik

Dzięki Tour de Pologne Women 2025 Zamość mogli zobaczyć pasjonaci kolarstwa w 65 krajach świata
galeria
film

Tour de Pologne Women w Zamościu. Wiemy, ile miasto za to zapłaciło

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

film
Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Foto
Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

galeria
Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo