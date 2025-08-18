Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Kierował spółką od 12 lat. 3 lipca na posiedzeniu rady nadzorczej został odwołany ze stanowiska. Powodów do wiadomości publicznej nie podano. Wiadomo tylko, że tymczasowo jego obowiązki przejął Ryszard Szczygieł, dotychczas przewodniczący rady nadzorczej PKS. Z kolei jego miejsce zajęła Agnieszka Pawlik, radczyni prawna.

Jednocześnie Szczygieł kieruje Zarządem Dróg Powiatowych w Łukowie. Te dwie jednostki podlegają pod powiat łukowski, którym rządzi starosta Dariusz Szustek z PiS. - Wyraziłem zgodę na pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki w poczuciu odpowiedzialności za firmę, której właścicielem jest powiat łukowski – powiedział na antenie Katolickiego Radia Podlasie Szczygieł, który jest też radnym sejmiku województwa lubelskiego z ramienia PiS.

Natomiast Madoń w przesłanym do mediów oświadczeniu zapewnia, że „zostawia spółkę w bardzo dobrej kondycji finansowej”. „Dziś to prawie 160 pracowników i współpracowników, 90 kierowców, wielu młodych, operatywnych ludzi, z organizacji przewozów, mechaników i obsługi biurowej. Spółka zamknęła rok obrachunkowy 2024 zyskiem netto prawie 300 tys. złotych, zresztą podobnie jak zdecydowaną większość lat poprzednich. Zysk za rok 2024 był o wiele lepszy niż zakładano. W całości przeznaczyliśmy tę kwotę na kapitał zapasowy, który wynosi blisko 3 miliony złotych. To daje firmie spokojny byt i bezpieczeństwo na przyszłość” - podkreśla były szef. Przypomina też, w czasie swojej kadencji wymienił niemal cały tabor autobusowy. „Po maju 2025 roku spółka miała zysk netto dokładnie 341 133 zł. A na rachunku bankowym prawie 6 milionów złotych, bez żadnych kredytów, obciążeń” - wylicza dalej Madoń, który w ubiegłorocznych wyborach samorządowych startował, ale bez sukcesu do rady powiatu z ramienia Przymierza dla Ziemi Łukowskiej. Z jego oświadczenia majątkowego wynika, że w 2024 roku jako szef tej spółki zarobił 426 tys. zł, a w 2023 roku 399 tys. zł.

Rada nadzorcza ogłosiła już konkurs na nowego prezesa PKS. Poszukiwany jest kandydat z co najmniej 5-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym. Do dokumentów trzeba też dołączyć koncepcję rozwoju spółki przewozowej. Zgłoszenia można kierować do 26 sierpnia. Dzień później planowane są rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

W planach jest budowa nowego dworca PKS za kilkanaście milionów złotych.