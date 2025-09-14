Polregio buduje farmę fotowoltaiczną w Łukowie

Spółka podpisała umowę na budowę farmy fotowoltaicznej z magazynem energii. Instalacja będzie gotowa w 2026 roku.

Farma do pozyskiwania energii słonecznej powstanie na terenie Punktu Utrzymania Taboru Polregio w Łukowie. Tu przewoźnik wykonuje przeglądy i naprawy elektrycznych zespołów trakcyjnych.

– Dzięki inwestycji aż około 90 proc. energii niezbędnej do funkcjonowania tego centrum serwisowego będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Moc budowanej instalacji fotowoltaicznej wyniesie 100 kWp. W ramach zadania powstanie również magazyn energii o pojemności 80 kWh – czytamy w informacji prasowej.

– Rozwijamy nasze zaplecze techniczne. Nie tylko tworzymy nowe punkty, jak ostatnio w Olsztynie, ale również unowocześniamy te istniejące – mówi Wojciech Dinges, wiceprezes Polregio. – Instalacja fotowoltaiczna w naszym centrum w Łukowie pozwoli osiągnąć niemal pełną samowystarczalność energetyczną. To także efekt wcześniejszych działań związanych z modernizacją instalacji elektrycznej i oświetleniowej, dzięki którym znacząco zmniejszyliśmy zapotrzebowanie na energię w tej lokalizacji.

Inwestycja będzie realizowana w formule „projektuj i buduj” i potrwa około roku.