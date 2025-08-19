Sienkiewicza jeszcze więcej. Są pieniądze na odbudowę dworu

Wszystko dzięki 6,8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Pieniądze pozwolą kontynuować dalsze prace przy muzeum, a tak naprawdę chodzi o najważniejszą inwestycję, czyli odbudowę dawnej części dworu, w której znajdzie się stała wystawa. A cały kompleks ma stać się Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej. Z projektu, którzy przygotował samorząd wynika, że budynek powstanie na istniejących fundamentach i będzie nawiązywał do tradycji architektonicznej tego miejsca.

„Obiekt zachował się w części podziemnej (…). Ściany konstrukcyjne parteru zostaną odtworzone w technologii tradycyjnej drewnianej z belek drewnianych. Pokrycie dachu gontem drewnianym” – czytamy w dokumentach projektowych. Dofinansowanie pozwoli też na wyposażenie, bo powiat chce stworzyć tam multimedialną wystawę.

W sumie, całość oszacowano na ponad 8,5 mln zł.

Muzeum istnieje od 1966 roku w dworku babki pisarza Felicjanny Cieciszewskiej, gdzie Sienkiewicz się urodził i spędził 9 lat swojego dzieciństwa. W 2022 roku samorząd przeprowadził remont tej placówki. XIX - wieczny dwór składał się z dwóch budynków o podobnej bryle architektonicznej i rozmiarach. Otoczony był parkiem w stylu angielskim. Po II wojnie światowej i późniejszej dewastacji do czasów współczesnych przetrwała oficyna dworska.