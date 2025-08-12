Badania techniczne samochodu: Podwyżka po 21 latach

Opłata za badanie techniczne pojazdów nie była zmieniana od... 2004 roku. We wrześniu to się zmieni.
W Ministerstwie Infrastruktury została przygotowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
– Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców, a interesami polskich kierowców. Dlatego podstawą przygotowanego przez nas projektu jest przeprowadzona analiza kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w szczególności kosztów wynagrodzenia diagnostów, nieruchomości, mediów i bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami. Jednocześnie, ze względu na różnorodność tych obciążeń, racjonalnym będzie urealnienie cen za badanie techniczne w oparciu m.in. o wskaźnik cen towarów i usług – tłumaczy wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
Przeprowadzona analiza wykazała wzrost kosztów utrzymania SKP w Polsce, przede wszystkim w latach 2020-2024, głównie z powodu wzrost płac, inflacji, kosztów energii, wynajmu i utrzymania infrastruktury wraz z aparaturą oraz opłat administracyjnych i podatków – wyjaśnia ministerstwo.
Przy urealnieniu opłat za badania techniczne pojazdów przyjęty został jako bazowy, rok 2020.
– Dotychczasowa wysokość opłaty za badania techniczne należała w Polsce do jednych z najniższych w Europie, a po urealnieniu nadal będzie dużo niższa niż np. We Włoszech, w Niemczech, na Słowacji, czy też Estonii, kształtując się na poziomie Węgier, Finlandii, Portugalii czy Grecji – czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.
A mówiąc krótko:
było 98, a będzie 149 złotych.
Zmiana wejdzie w życie we wrześniu, zaraz po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, jakie muszą zostać dochowane po wpisie projektu rozporządzenia do wykazu prac legislacyjnych.