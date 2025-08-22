Dziadek potrącił 1,5 rocznego wnuczka

W czwartek (21 sierpnia) po godzinie 13 policjanci z opolskiej policji otrzymali zgłoszenie o potrąceniu małego dziecka. Z informacji przekazanych policjantom wynikało, że 63-letni mieszkaniec gminy Opole Lubelskie podczas cofania autem nie zauważył 1,5 rocznego wnuka, który samodzielnie wyszedł za nim z domu.

– Do potrącenia dziecka doszło w momencie, gdy mężczyzna ruszył samochodem do przodu. Wówczas 63-latek usłyszał płacz i zobaczył znajdujące się bezpośrednio przy samochodzie dziecko – informuje komisarz Sabina Piłat-Kozieł z opolskiej policji.

Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował chłopca oraz matkę do szpitala.

63-letni dziadek był trzeźwy. Policja w takich sytuacjach nieustannie apeluje o szczególną ostrożność.