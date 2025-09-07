Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 7 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Opole Lubelskie

Dzisiaj
10:37
Strona główna » Opole Lubelskie

Gdzie jest pan Włodzimierz? Policja prosi o pomoc w znalezieniu starszego pana

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
Udostępnij 0 A A
Włodzimierz Wróbel wyszedł ze swojego domu w Idalinie w sobotę rano
Włodzimierz Wróbel wyszedł ze swojego domu w Idalinie w sobotę rano (fot. policja)

Od wczoraj trwają poszukiwania 70-letniego Włodzimierza Wróbla z Idalina w powiecie opolskim. Starszy pan wyszedł z domu w sobotę rano. Dotąd nie wrócił. Nie wiadomo, co się z nim stało.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Włodzimierz Wróbel wyszedł z domu w sobotnie przedpołudnie. Był ubrany w granatowe spodnie, szarą marynarkę i szarą czapkę z daszkiem. Zabrał ze sobą wiadro i szpadel. Kierował się do lasu.

Niestety, długo nie wracał i wtedy zawiadomiono policję. Poszukiwania starszego pana rozpoczeły się już wczoraj. Do dzisiaj nie przyniosły rezultatu. Dlatego policja apeluje o pomoc w odnalezieniu 70-latka.

- Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową w Opolu Lubelskim przy ul. Morwowej 4 osobiście lub dzwoniąc pod nr telefony 47 812 22 10 lub numer alarmowy 112 - podano w komunikacie.

Usiłowanie zabójstwa w Opolu Lubelskim. 26-latek kilkukrotnie ugodził nożem swojego dziadka

Usiłowanie zabójstwa w Opolu Lubelskim. 26-latek kilkukrotnie ugodził nożem swojego dziadka

Uwiązany pies pogryzł biegaczkę, a właścicielka była po alkoholu

Uwiązany pies pogryzł biegaczkę, a właścicielka była po alkoholu

12-latek z Poniatowej odnaleziony. Chłopcu nic się nie stało

12-latek z Poniatowej odnaleziony. Chłopcu nic się nie stało

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
zaginięcie zaginiony poszukiwania policja Opole Lubelskie

Pozostałe informacje

Rafa Santos po meczu ze Stalą Rzeszów nabawił się drobnego urazy, ale niebawem ma wznowić treningi ze swoimi kolegami

Górnik Łęczna rozpoczyna przygotowania do kolejnego meczu ligowego

W czasie przerwy w rozgrywkach Górnik Łęczna by zachować rytm meczowy sparował na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Łęcznianie przegrali z rywalem z PKO BP Ekstraklasy 1:2, ale zabrakło w nim kilku ważnych zawodników. Na szczęście większość z nich ma być gotowa do gry w nadchodzącym meczu o punkty z Pogonią Grodzisk Mazowiecki
Kobieta została zatrzymana niedługo po kradzieży

Złodziejka na "gościnnych występach". Przyjechała z Chełma, kradła złoto w Poniatowej

Zgarnęła trzy złote łańcuszki i uciekła ze sklepu jubilerskiego. Ale szybko została zatrzymana. 46-latce z Chełma, która wpadła w Poniatowej grozi teraz do 5 lat więzienia.
Zrobią największy cebularz. Trwa Lubelskie Święto Chleba
NASZ PATRONAT
7 września 2025, 9:00
galeria

Zrobią największy cebularz. Trwa Lubelskie Święto Chleba

Jarmark produktów tradycyjnych, występy artystyczne, przesiewowe badania wzroku i wiele innych atrakcji. To wszystko czeka na uczestników XXVII Lubelskiego Święta Chleba. Impreza już się rozpoczęła. Potrwa do godz. 17.
Wstyd mi za dorosłych, szkoda mi dzieci
FELIETON Magdy Bożko-Miedzwieckiej

Wstyd mi za dorosłych, szkoda mi dzieci

To jest zdrowie?! To jest deprawacja! Te słowa biskupa Marka Jędraszewskiego krążą po lubelskich kościołach, a podgrzewa je poseł Przemysław Czarnek. Cel jest jeden: wypisać dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej. A ja proszę wszystkich rodziców: Zaufajcie zdrowemu rozsądkowi i zróbcie dla swoich dzieci to, co naprawdę jest dla nich najlepsze.

Włodzimierz Wróbel wyszedł ze swojego domu w Idalinie w sobotę rano

Gdzie jest pan Włodzimierz? Policja prosi o pomoc w znalezieniu starszego pana

Od wczoraj trwają poszukiwania 70-letniego Włodzimierza Wróbla z Idalina w powiecie opolskim. Starszy pan wyszedł z domu w sobotę rano. Dotąd nie wrócił. Nie wiadomo, co się z nim stało.
Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dzisiaj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie reprezentacja Polski zagra w ramach eliminacji do mistrzostwa świata z Finlandią. Początek spotkania o godzinie 20.45
Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję

Dron spadł w 50 km od granicy. Prokuratura: Nie ma pewności, że to dron przemytniczy

W miejscu znalezienia drona nie stwierdzono śladów eksplozji - powiedział PAP w niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, odnosząc się do sobotniego upadku drona na polu w woj. lubelskim. Przyczyną rozbicia się maszyny mógł być brak paliwa. Nadal nie ma pewności czy była to samoróbka wykorzystywana do przemytu czy jednak dron wojskowy.
Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje
galeria

Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje

Do groźnego wypadku doszło w sobotę wieczorem w Lublinie. Na skrzyżowaniu ulic Zana i Wileńskiej autokar staranował ogrodzenie targowiska. Kierowca po przewiezieniu do szpitala zmarł.
Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie rozpoczną się już w tą niedzielę 7 września

Chełm obchodzi 260. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej

W Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie rozpoczną się dzisiaj (7 września) główne uroczystości odpustowe związane z 260. rocznicą koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Chełmskiej. Potrwają do 15 września i odbywać się będą pod hasłem „Dziękujemy Ci, Matko i Królowo”.
Szpital psychiatryczny w Radecznicy

Kandydat na dyrektora szpitala w Radecznicy wybrany. Ale... konkurs do powtórki

Kandydatów było sporo, aż siedmiu. Jeden z nich na tyle spodobał się komisji, że uznano za najlepszego do objęcia stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy. Mimo tego, konkurs zostanie ogłoszony ponownie.
Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie”
galeria

Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie”

Samorządowcy i dyrektorzy różnych instytucji, uczniowie i studencki, także seniorzy, nauczyciele, przewodnicy z Zamościa sięgnęli w sobotę (6 września) po klasykę. W ramach Narodowego Czytania zaprezentowali fragmenty większych utworów, a także poezje Jana Kochanowskiego.
Księżyc w trakcie zaćmienia przybiera ciemniejszą barwę
astronomia

W niedzielę warto spojrzeć w niebo. Przed nami Krwawy Superksiężyc

Przed nami najciekawsze zjawisko astronomiczne tego roku. W niedzielę, 7 września w Polsce widoczne będzie całkowite zaćmienie Księżyca. Nasz naturalny satelita znajdzie się w cieniu Ziemi przybierając czerwoną barwę. Dodatkowo znajdzie się w tym czasie najbliżej naszej planety.
Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Huk wojskowych myśliwców obudził dzisiejszej nocy wielu mieszkańców wschodnich rejonów naszego województwa. Słychać go było m.in. w powiecie tomaszowskim oraz zamojskim. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych około godz. 1 wydało komunikat w tej sprawie.
Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

To się nazywa szalony mecz. W meczu Cracovia II – Avia padło aż... dziewięć goli. Świdniczanie prowadzili 3:1 i 5:2, a niewiele zabrakło, a wracaliby do domu tylko z jednym punktem. W doliczonym czasie gry uratował ich słupek.
Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki
ZDJĘCIA
galeria

Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki

Kibice z Chełma mają znaną od lat przyśpiewkę: walka, walka, walka Chełmianka. W sobotę powinni ją jednak zaintonować sympatycy Świdniczanki, bo ich pupile zostawili na boisku "serducho" i wyszarpali punkt w starciu z kandydatem do awansu.

Najnowsze
Rafa Santos po meczu ze Stalą Rzeszów nabawił się drobnego urazy, ale niebawem ma wznowić treningi ze swoimi kolegami

12:12 Górnik Łęczna rozpoczyna przygotowania do kolejnego meczu ligowego

12:00

Złodziejka na "gościnnych występach". Przyjechała z Chełma, kradła złoto w Poniatowej

11:39

Zrobią największy cebularz. Trwa Lubelskie Święto Chleba

10:59

Wstyd mi za dorosłych, szkoda mi dzieci

10:37

Gdzie jest pan Włodzimierz? Policja prosi o pomoc w znalezieniu starszego pana

10:03

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

09:49

Dron spadł w 50 km od granicy. Prokuratura: Nie ma pewności, że to dron przemytniczy

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Rafa Santos po meczu ze Stalą Rzeszów nabawił się drobnego urazy, ale niebawem ma wznowić treningi ze swoimi kolegami

Górnik Łęczna rozpoczyna przygotowania do kolejnego meczu ligowego

Kobieta została zatrzymana niedługo po kradzieży

Złodziejka na "gościnnych występach". Przyjechała z Chełma, kradła złoto w Poniatowej

Zrobią największy cebularz. Trwa Lubelskie Święto Chleba
galeria

Zrobią największy cebularz. Trwa Lubelskie Święto Chleba

Wstyd mi za dorosłych, szkoda mi dzieci

Wstyd mi za dorosłych, szkoda mi dzieci

Włodzimierz Wróbel wyszedł ze swojego domu w Idalinie w sobotę rano

Gdzie jest pan Włodzimierz? Policja prosi o pomoc w znalezieniu starszego pana

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Rafa Santos po meczu ze Stalą Rzeszów nabawił się drobnego urazy, ale niebawem ma wznowić treningi ze swoimi kolegami

Górnik Łęczna rozpoczyna przygotowania do kolejnego meczu ligowego

Kobieta została zatrzymana niedługo po kradzieży

Złodziejka na "gościnnych występach". Przyjechała z Chełma, kradła złoto w Poniatowej

Zrobią największy cebularz. Trwa Lubelskie Święto Chleba
galeria

Zrobią największy cebularz. Trwa Lubelskie Święto Chleba

Wstyd mi za dorosłych, szkoda mi dzieci

Wstyd mi za dorosłych, szkoda mi dzieci

Włodzimierz Wróbel wyszedł ze swojego domu w Idalinie w sobotę rano

Gdzie jest pan Włodzimierz? Policja prosi o pomoc w znalezieniu starszego pana

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Nadchodzi jesień
film

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Pożar na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
galeria
film

Pożar sortowni odpadów w Bełżycach: Prokuratura wszczęła śledztwo

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą
galeria
film

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Nadchodzi jesień
Pogoda

Nadchodzi jesień

film
Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Foto
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

galeria
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
galeria
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025