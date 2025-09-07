Gdzie jest pan Włodzimierz? Policja prosi o pomoc w znalezieniu starszego pana

Włodzimierz Wróbel wyszedł z domu w sobotnie przedpołudnie. Był ubrany w granatowe spodnie, szarą marynarkę i szarą czapkę z daszkiem. Zabrał ze sobą wiadro i szpadel. Kierował się do lasu.

Niestety, długo nie wracał i wtedy zawiadomiono policję. Poszukiwania starszego pana rozpoczeły się już wczoraj. Do dzisiaj nie przyniosły rezultatu. Dlatego policja apeluje o pomoc w odnalezieniu 70-latka.

- Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową w Opolu Lubelskim przy ul. Morwowej 4 osobiście lub dzwoniąc pod nr telefony 47 812 22 10 lub numer alarmowy 112 - podano w komunikacie.