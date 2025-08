Zatrzymali poszukiwanego od lat. Wpadł na stacji

Poszukiwany wpadł na jednej ze stacji paliw w gminie Niemce, gdzie został rozpoznany i zatrzymany przez kryminalnych.

Zatrzymany był kompletnie zaskoczony widokiem funkcjonariuszy. Przez ostatnie lata ukrywał się, zrywając kontakty i często zmieniając miejsce pobytu. Jak informuje komisarz Sabina Piłat-Kozieł z KPP w Opolu Lubelskim, opolscy kryminalni w czwartek wpadli na trop mężczyzny. Ustalili, że będzie on jechał samochodem marki Hyundai w kierunku Lubartowa. Na jednej ze stacji paliw w gm. Niemce zauważyli pojazd oraz jego właściciela. Natychmiast przystąpili do działania i skutecznie go zatrzymali.

35-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi – przez Sąd Okręgowy w Łodzi oraz Sąd Rejonowy Lublin–Wschód. Był już wcześniej karany i odbywał karę więzienia za wcześniejsze przestępstwa. Teraz ponownie trafił za kratki.