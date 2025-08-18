Po upadku na hulajnodze elektrycznej 15-latek zabrany śmigłowcem do szpitala

W niedzielę (17 sierpnia) dyżurny parczewskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku na hulajnodze elektrycznej z udziałem dziecka. Na miejsce wysłano służby ratunkowe oraz patrol drogówki.

Jak wstępnie ustalili policjanci, jadący po drodze asfaltowej ul. Kolejową w Parczewie 15-latek w pewnym momencie stracił panowanie nad hulajnoga i przewrócił się uderzając głową o podłoże. Doznał urazu głowy i chwilowej utraty przytomności. Jechał bez kasku ochronnego, a moment upadku zauważył świadek przejeżdżający obok samochodem pojazdem osobowym. To on udzielał nastolatkowi pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu służb.

O zdarzeniu poinformowano rodziców, a 15-latek został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Lubinie celem dalszej hospitalizacji.

Przy okazji takich wydarzeń policja przypomina o podstawowy zasadach bezpieczeństwa związanych z hulajnogą elektryczną.

OBOWIĄZKI:

Kierujący hulajnogą elektryczną, bądź urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopusz-czalną 20 km/h.

Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego

zachowanie szczególnej ostrożności

ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu

KTO MOŻE JEŹDZIĆ?

Do kierowania hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

PRZEPISY ZABRANIAJĄ:

• kierowania osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu

• przewożenia innych osób, zwierząt i przedmiotów

• ciągnięcia lub holowania innych pojazdów

• korzystania z telefonu w czasie jazdy

• przejeżdżania przez przejście dla pieszych