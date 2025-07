Dzisiaj najcieplejszy dzień od początku roku. Nawet 35 stopni w cieniu

Całe województwo lubelskie objęte jest obecnie wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami o upałach. Przed nami najcieplepszy dzień w tym roku, warto więc poszukać cienia, klimatyzacji i zadbać o odpowiednie nawodnienie. W pełnym słońcu zwłaszcza w godzinach popołudniowych temperatura raczej z gatunku tych afrykańskich. W najciepleszym okresie dnia, czyli w godzinach 14-17, prognozy wyglądają tak: w Puławach do 35 stopni, w Lublinie, Białej Podlaskiej i Chełmie do 34 stopni, w Zamościu - do 33 stopni.

Wszystko to skutek prądu strumieniowego znad Azorów i przesuwających się od południowo-zachodniej części kontynentu w stronę jej centralnej części gorących mas powietrza. Te już wczoraj dotarły do zachodniej części Polski, dzisiaj pora na wschodnią.

Ostrzeżenia o upałach obowiązują do godz. 20-tej. Noc również będzie ciepła, ale już w piątek nadejdzie niż, który przyniesie zauważalne ochłodzenie. Nad ranem możliwe opady deszczu. Temperatura 4 lipca od 20 stopni w Chełmie, przez 22 stopnie w Lublinie po 24 stopnie w Białej Podlaskiej.

Kolejne dni zapowiadają się pogodnie i ciepło, ale nie upalnie. W przyszłym tygodniu więcej deszczu, możliwe burze i nieco chłodniej.