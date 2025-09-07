Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

W niedzielę warto spojrzeć w niebo. Przed nami Krwawy Superksiężyc

Księżyc w trakcie zaćmienia przybiera ciemniejszą barwę
Księżyc w trakcie zaćmienia przybiera ciemniejszą barwę (fot. Pixabay/ilustracyjne)

Przed nami najciekawsze zjawisko astronomiczne tego roku. W niedzielę, 7 września w Polsce widoczne będzie całkowite zaćmienie Księżyca. Nasz naturalny satelita znajdzie się w cieniu Ziemi przybierając czerwoną barwę. Dodatkowo znajdzie się w tym czasie najbliżej naszej planety.

W Polsce obserwacje zaćmienia Księżyca będzie można oglądać od godz. 19:11, kiedy znajdzie się nad horyzontem. Przez kolejne minuty jego tarcza zacznie ciemnieć z powodu cieniu, jaki rzuci na nią nasza planeta. Cień nie spowoduje, że Księżyc przestanie być widoczny, ale jego barwa ulegnie zmianie - i właśnie dlatego to zjawisko zwane jest Krwawym Księżycem.

Całkowite zaćmienie rozpocznie się ok. godz. 19:30, swoją maksymalną fazę osiąge ok. godz. 20:10, a zakończy ok. godz. 20:50. Po tym czasie nasz satelita zacznie opuszczać ziemski mrok, a jego tarcza będzie z powrotem jaśnieć wchodząc w tzw. fazę półcieniową. Pełny blask i normalną barwę Księżyc ma odzyskać tuż przed godz. 23.

Co ciekawe, zaćmienie będzie połączone z pełnią oraz tzw. superksiężycem, czyli dużą tarczą na skutek wejścia w perygeum - położenia najbliżej Ziemi. Dlatego niedzielne zjawisko nazywane jest Krwawym Superksiężycem. To sprawi, że Księżyc będzie wydawał się wyraźnie większy, niż zwykle oraz co bardzo rzadkie - zmieni barwę na zbliżoną do czerwieni.

To niecodzienne zjawisko, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, także dzięki położeniu tuż nad horyzontem, będzie okazją do wykonania wyjątkowych zdjęć czerwonej tarczy Księżyca na tle np. charakterystycznych elementów architektury. Najlepsze efekty osiągniemy wybierając się poza zanieczyszczone światłem miasta. Wtedy obok gasnącego nieco Księżyca zauważymy inne jasne punkty, na lewo od jego tarczy będzie widoczny Saturn, a uzbrojeni w lornetkę powinniśmy dostrzec również Neptun.

Jak wyliczyła Politechnika Gdańska, następne widoczne z Polski częściowe zaćmienie Księżyca będzie 28 sierpnia 2026 roku, na całkowite, takie jak w najbliżsżą niedzielę, poczekamy dłużej - do 31 grudnia 2028 roku. 

Księżyc tuż przed sierpniową "superpełnią". Niżej Wieża Trynitarska w Lublinie. Zdjęcia wykonano 31 lipca z odległości 1200 metrów za pomocą teleobiektywu. Czas naświetlenia od 1/50 do 1/100 sekundy

Na te zdjęcia lubelski fotograf pracował przez tydzień

Pełnia Księżyca - najbliższa już w piątek, 14 marca. Robaczy Księżyc zwiastuje nadejście wiosny

W piątek wyjątkowa pełnia i zaćmienie Księżyca

Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie"
galeria

Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie”

Samorządowcy i dyrektorzy różnych instytucji, uczniowie i studencki, także seniorzy, nauczyciele, przewodnicy z Zamościa sięgnęli w sobotę (6 września) po klasykę. W ramach Narodowego Czytania zaprezentowali fragmenty większych utworów, a także poezje Jana Kochanowskiego.
Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Huk wojskowych myśliwców obudził dzisiejszej nocy wielu mieszkańców wschodnich rejonów naszego województwa. Słychać go było m.in. w powiecie tomaszowskim oraz zamojskim. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych około godz. 1 wydało komunikat w tej sprawie.
Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

To się nazywa szalony mecz. W meczu Cracovia II – Avia padło aż... dziewięć goli. Świdniczanie prowadzili 3:1 i 5:2, a niewiele zabrakło, a wracaliby do domu tylko z jednym punktem. W doliczonym czasie gry uratował ich słupek.
Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki
galeria

Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki

Kibice z Chełma mają znaną od lat przyśpiewkę: walka, walka, walka Chełmianka. W sobotę powinni ją jednak zaintonować sympatycy Świdniczanki, bo ich pupile zostawili na boisku "serducho" i wyszarpali punkt w starciu z kandydatem do awansu.
Dan Racotea z kolegami z Azotów nie będzie mile wspominał meczu z zespołem z Kalisza

Azoty Puławy gorsze od NETLAND MKS Kalisz

W spotkaniu drugiej kolejki Azoty Puławy przegrały przed własna publicznością z NETLAND MKS Kalisz. Była to pierwsza porażka puławian w nowym sezonie
W miejscu, gdzie spadł dron pracują służby. Policja zabezpiecza teren
Kolejny dron zza wschodniej granicy rozbił się na Lubelszczyźnie

Jak potwierdza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i policja - w miejscowości Majdan-Sielec w powiecie tomaszowskim znaleziono części przypominające drona. Zgłoszenie do policji wpłynęło ok. godz. 18. Na miejscu pracują służby.

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Para prezydencka zachęca do udziału w akcji Narodowego Czytania. W tym roku jest to autor wybrany przez poprzednią głowę państwa - Andrzeja Dudę, poeta z okresu renesansu - Jan Kochanowski. Jego utwory czytano dzisiaj m.in. w Bełżycach i Lublinie.

Fragment sobotniej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin w imponującym stylu otworzył ligowe rozgrywki i rozgromił Piłkę Ręczną Koszalin

Jeżeli inaugurować ligowe rozgrywki, to tylko w ten sposób. Podopieczne Pawła Tetelewskiego wybiegły na parkiet w Koszalinie maksymalnie skoncentrowane i nie pozostawiły cienia wątpliwości w temacie końcowego rezultatu.
Rycerze, rzemieślnicy i muzyka dawna – ruszył Weekend z Archeologią
galeria

Rycerze, rzemieślnicy i muzyka dawna – ruszył Weekend z Archeologią

Dziedziniec Zamku Lubelskiego ożył dziś średniowiecznym gwarem – rozpoczął się Weekend z Archeologią, tym razem pod hasłem „Na piastowskim dworze”. Pierwszy dzień wydarzenia przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów, którzy mogli dosłownie przenieść się w epokę od Bolesława Chrobrego po Kazimierza Wielkiego.
Wygrać wyścig po takim "dzwonie" to duże osiągnięcie. Opinie po meczu Orlen Oil Motoru Lublin z Bayersystem GKM Grudziądz
galeria

Wygrać wyścig po takim "dzwonie" to duże osiągnięcie. Opinie po meczu Orlen Oil Motoru Lublin z Bayersystem GKM Grudziądz

Orlen Oil Motor Lublin po raz piąty z rzędu w finale PGE Ekstraligi po pokonaniu Bayersytem GKM Grudziądz. Jak piątkowe zawody na lubelskim torze podsumowali broniący tytułu mistrzowie Polski?
Park w jesiennym anturażu

Zabytkowy park przejdzie gruntowną "remontadę"

Dominów w gminie Głusk znów wypięknieje. Po rewitalizacji otoczenia stawów przyszedł czas na odnowienie zabytkowego parku. Zmieni się nie do poznania.
Esperal Warszawa – działanie, skuteczność i najważniejsze informacje

Esperal Warszawa – działanie, skuteczność i najważniejsze informacje

Borykasz się z uzależnieniem od alkoholu i ciężko utrzymać Ci dyscyplinę w zachowaniu trzeźwości? A może uczęszczasz na terapię, ale nie jesteś w stanie przezwyciężyć powracającej chęci ponownego sięgnięcia po alkohol? Mamy dla Ciebie skuteczne rozwiązanie, jakim jest wszywka alkoholowa.
Najnowsze gazetki promocyjne – jak zyskać więcej, wydając mniej?

Najnowsze gazetki promocyjne – jak zyskać więcej, wydając mniej?

W okresie rosnących cen i ciągłej inflacji, poszukiwanie promocji stało się ważną umiejętnością zarządzania domowym budżetem. Ponad 70% Polaków deklaruje, że przed zakupami regularnie przegląda gazetki promocyjne, a niemal co drugi planuje tygodniowe menu na podstawie aktualnych zniżek. Jeśli chcesz odkryć, gdzie naprawdę warto zrobić zakupy i jak rozpoznać prawdziwe okazje, ten przewodnik dostarczy Ci praktycznych rozwiązań.
Jak zorganizować kameralne przyjęcie weselne? Mniej znaczy lepiej

Jak zorganizować kameralne przyjęcie weselne? Mniej znaczy lepiej

Tradycyjne wesela na 200 osób powoli ustępują miejsca kameralnym celebracjom. Współczesne pary odkrywają, że prawdziwa magia tkwi w jakości spotkania, a nie w liczbie zaproszonych gości. Organizacja małego wesela wymaga jednak przemyślanej strategii i uwagi do detali, które w większych wydarzeniach mogą pozostać niezauważone.

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025