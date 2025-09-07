W niedzielę warto spojrzeć w niebo. Przed nami Krwawy Superksiężyc

W Polsce obserwacje zaćmienia Księżyca będzie można oglądać od godz. 19:11, kiedy znajdzie się nad horyzontem. Przez kolejne minuty jego tarcza zacznie ciemnieć z powodu cieniu, jaki rzuci na nią nasza planeta. Cień nie spowoduje, że Księżyc przestanie być widoczny, ale jego barwa ulegnie zmianie - i właśnie dlatego to zjawisko zwane jest Krwawym Księżycem.

Całkowite zaćmienie rozpocznie się ok. godz. 19:30, swoją maksymalną fazę osiąge ok. godz. 20:10, a zakończy ok. godz. 20:50. Po tym czasie nasz satelita zacznie opuszczać ziemski mrok, a jego tarcza będzie z powrotem jaśnieć wchodząc w tzw. fazę półcieniową. Pełny blask i normalną barwę Księżyc ma odzyskać tuż przed godz. 23.

Co ciekawe, zaćmienie będzie połączone z pełnią oraz tzw. superksiężycem, czyli dużą tarczą na skutek wejścia w perygeum - położenia najbliżej Ziemi. Dlatego niedzielne zjawisko nazywane jest Krwawym Superksiężycem. To sprawi, że Księżyc będzie wydawał się wyraźnie większy, niż zwykle oraz co bardzo rzadkie - zmieni barwę na zbliżoną do czerwieni.

To niecodzienne zjawisko, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, także dzięki położeniu tuż nad horyzontem, będzie okazją do wykonania wyjątkowych zdjęć czerwonej tarczy Księżyca na tle np. charakterystycznych elementów architektury. Najlepsze efekty osiągniemy wybierając się poza zanieczyszczone światłem miasta. Wtedy obok gasnącego nieco Księżyca zauważymy inne jasne punkty, na lewo od jego tarczy będzie widoczny Saturn, a uzbrojeni w lornetkę powinniśmy dostrzec również Neptun.

Jak wyliczyła Politechnika Gdańska, następne widoczne z Polski częściowe zaćmienie Księżyca będzie 28 sierpnia 2026 roku, na całkowite, takie jak w najbliżsżą niedzielę, poczekamy dłużej - do 31 grudnia 2028 roku.