Europoseł Hetman ostro do KE: Nie chcemy tajnych porozumień z Ukrainą

Krzysztof Hetman, europoseł pochodzący z Lublina, zwrócił się do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z ostrym apelem w sprawie negocjacji dotyczących rewizji umowy handlowej z Ukrainą (DCFTA). Zarzuca Komisji brak przejrzystości, ignorowanie państw członkowskich i lekceważenie rolników, którzy – jak podkreśla – codziennie budują bezpieczeństwo żywnościowe Unii Europejskiej.

W liście Hetman nie szczędzi krytyki: nazywa działania Komisji Europejskiej zniewagą wobec rolników i państw członkowskich. Zwraca uwagę, że tak ważna umowa została przedstawiona bez przekazania szczegółowych zapisów ani publicznych konsultacji. W jego ocenie Komisja działa w sposób utajniony i naraża przyszłość europejskiego rolnictwa.

Zdaniem europosła, podobne zaniechania miały już miejsce przy okazji porozumienia z Mercosurem, a głos rolników znów pozostał bez odpowiedzi. Krytykuje też brak kompleksowej oceny skutków i szerokich konsultacji społecznych. Zarzuca Komisji, że działa wbrew deklaracjom o wspieraniu konkurencyjności – zamiast tego wypycha produkcję poza Unię Europejską i zwiększa niepewność na rynku.

W jego ocenie takie działania Komisji Europejskiej prowadzą do narastającej nieufności obywateli wobec unijnych instytucji oraz wzrostu siły ruchów populistycznych i nacjonalistycznych. Jak napisał, odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa bezpośrednio na przewodniczącej KE.

Hetman domaga się natychmiastowego ujawnienia pełnej treści zrewidowanego porozumienia handlowego z Ukrainą oraz przedstawienia szczegółowej analizy jego wpływu na sektor rolny w Unii Europejskiej.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

zwracam do Pani, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie niedawnym komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym zakończenia negocjacji z Ukrainą w sprawie rewizji DCFTA (pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu). Muszę z całą stanowczością podkreślić, że działania Komisji Europejskiej stanowią rażący przejaw lekceważenia i jawnego braku szacunku wobec państw członkowskich, organizacji rolniczych oraz – co najważniejsze – setek tysięcy europejskich rolników, którzy codziennie budują bezpieczeństwo żywnościowe Unii.

Nie mogę nazwać tej sytuacji inaczej niż zniewagą. Przedstawienie rewizji o strategicznym znaczeniu, dotyczącej tak wielu europejskich pracowników i mającej ogromny wpływ na bezpieczeństwo oraz jakość dostaw żywności, odbyło się bez przekazania informacji o konkretnych postanowieniach i szczegółowych zapisach. Jest to absolutnie skandaliczne i niedopuszczalne. Brak przejrzystości ze strony Komisji budzi uzasadniony niepokój, tym bardziej że decyzja ta, wraz z porozumieniem z Mercosurem, może zagrozić przyszłości europejskiego rolnictwa jako całości. Ani państwa członkowskie, ani organizacje rolnicze nie wiedzą, co niesie za sobą ta rewizja i jakie zmiany zostaną wprowadzone. Komisja działa w sposób nieprzejrzysty, wręcz utajnia kluczowe postanowienia, narażając tym samym przyszłość rolników w całej Europie.

W postępowaniu Komisji Europejskiej wiele razy mieliśmy okazję przekonać się, że potrzeby i oczekiwania unijnych obywateli są ignorowane. Również w tym przypadku, jak i w sprawie porozumienia z Mercosurem, głos rolników pozostaje bez odpowiedzi. Obawy rolników są ignorowane, a Komisja nie ma kompleksowych odpowiedzi na ich uzasadnione pytania. Nie ma też szerokich konsultacji i szczegółowej oceny skutków.

Komisja często podkreśla także znaczenie konkurencyjności, jednak rzeczywistość pokazuje coś zupełnie innego. To właśnie Komisja naraża europejskich producentów, w tym rolników, na największe ryzyko i wypycha naszą produkcję poza Unię. Nakładane są kolejne obciążenia, a poziom niepewności rośnie. Trudno oczekiwać rozwoju przedsiębiorczości i napływu inwestycji, jeżeli kluczowe decyzje podejmowane są bez jawności i konsultacji. Rosnąca nieufność wobec instytucji unijnych oraz wzrost siły ruchów populistycznych i nacjonalistycznych są bezpośrednim skutkiem tego typu działań. Działań, w których na każdym kroku Komisja Europejska okazuje obywatelom wysoki poziom arogancji i lekceważenia. Nie ma wątpliwości, że unijny projekt przechodzi głęboki kryzys, a odpowiedzialność za tę sytuację spoczywa na Pani, Pani Przewodnicząca.

Biorąc to wszystko pod uwagę, zwracamy się do Komisji o niezwłoczne przekazanie państwom członkowskim i opinii publicznej pełnego tekstu zrewidowanego DCFTA. Komisja jest instytucją publiczną działającą na rzecz obywateli i musi zawsze wykazywać najwyższy poziom przejrzystości i otwartości. Wzywamy również Komisję do przedstawienia kompleksowej oceny wpływu DCFTA na europejski sektor rolny.

Z poważaniem,

Krzysztof Hetman

Poseł do Parlamentu Europejskiego