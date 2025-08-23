Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 23 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Powiat lubelski

Dzisiaj
10:11
Strona główna » Powiat lubelski

Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

Autor: Zdjęcie autora oprac. RAD
Udostępnij A A
(fot. Piotr Michalski/Archiwum)

W niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 13 będzie Msza Święta, a godzinę później – na Zielonym Rynku w Konopnicy – rozpoczną się Dożynki Gminne.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Na początek obrzęd dożynkowy i przemówienia gości. Potem zaplanowano część artystyczną.

O godzinie 15 zagra Konopnicka Kapela Wojciechowa, Zespół Rola, Konopnickie Korale i Radawczanki.

Godzina16.30 to przegląd młodych talentów. O 18 na scenie pojawi się Waleria i Piękne Róże. Potem zespół Melo, a o godzinie 20 rozpocznie się potańcówka z zespołem Free Band.

Na zakończenie – godzinie 22 – pokaz laserowy.

 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tereszynie zebrały regionalne, rodzinne przepisy

Coś dobrego na święta. Przepiśnik z Tereszyna

Lublin: Uwaga pasażerowie, linia 85 pojedzie inaczej

Lublin: Uwaga pasażerowie, linia 85 pojedzie inaczej

O karetkę pogotowia walczyli od wielu wielu lat. Wreszcie jest
galeria
NA SYGNALE

O karetkę pogotowia walczyli od wielu wielu lat. Wreszcie jest

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
dożynki Święto Plonów Konopnica gmina Konopnica

Pozostałe informacje

W zeszłym roku kierowcy-amatorzy rywalizowali w Puławach po raz pierwszy. Druga edycja wydarzenia spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem

Niedzielne wyścigi na targowisku. Czas na II Puławski Super Sprint

Pokazy driftu, stuntu oraz sportowa rywalizacja na czas i precyzję na specjalnie przygotowanym torze wyścigowym. Do tego promocja bezpieczeństwa na drodze, charytatywna zbiórka i sporo pozytywnej energii. To wszystko już w niedzielę, 24 sierpnia, przy ul. Dęblińskiej w Puławach.
W spotkaniu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska

Azoty Puławy lepsze od AZS AWF Biała Podlaska

W meczu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska. Przed spotkaniem puławski klub zaprezentował kibicom kadrę na nowy sezon
Bawole Serce, Malinowy Książę

Bawole Serce, Malinowy Książę

Bawole Serce na sałatki, Malinowy Książę na zupy, Czekoladowy Pomidor na drugie. Oto najlepsze przepisy na sierpniowe dania z pomidorem w roli głównej
Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie
galeria

Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie

Origami, ikebana i ceremonia herbaty. Pismo kanji, Kimona, yukaty, kultura matsuri i estetyka zen. A do tego anime, cosplay i gry. W Lublinie do niedzieli trwa Nejiro 10: Tanabata Fest, czyli święto japońskiej popkultury.
Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

XVIII-wieczny dom Ryttów w Janowie Podlaskim ma odzyskać dawny blask i stać się wizytówką miejscowości. Gmina ogłosiła właśnie przetarg na projekt przebudowy obiektu, który nabyła w ubiegłym roku.
Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

W niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 13 będzie Msza Święta, a godzinę później – na Zielonym Rynku w Konopnicy – rozpoczną się Dożynki Gminne.
Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy'44 jest gotowe od kilku miesięcy, ale dotychczas nie doczekało się stałej ekspozycji

Muzeum tworzy wystawę pamiątek po partyzantach. Za niektóre może płacić

Na planowaną multimedialną wystawę wciąż nie udało się pozyskać środków, ale nowe Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy'44 w gminie Łukowa nie stoi zupełnie puste. Odbyło się tam kilka wydarzeń, jest pierwsza wystawa czasowa, są też plany na skompletowanie stałej ekspozycji i prośba o wsparcie.
Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji
ZDJĘCIA
galeria

Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji

Ponad 90 stoisk, 120 twórców ludowych z całego świata oraz smakołyki i kultura ludowa - rozpoczęła się 19. edycja festiwalu Re:tradycja Jarmark Jagielloński.
Pracownia rezonansu magnetycznego w Hrubieszowie będzie jedną z ponad 30, które w całej Polsce prowadzi grupa Affidea Nu-Med

Pacjenci nie zapłacą, a szpital zarobi. Rezonans zacznie badać za kilka miesięcy

Najpewniej od stycznia przy SP ZOZ w Hrubieszowie zacznie działać pracownia rezonansu magnetycznego. Firma, która ją uruchomi zainwestuje w to ok. 12 mln zł. Pacjenci za badania płacić nie będą. A szpital na wynajmie pomieszczeń sporo zarobi.
Siedziba sądów rejonowego i okręgowego w Zamościu

Sędziowie przeciw decyzjom ministra Żurka. Kolegium nie zgadza się na odwołanie prezesów

Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu odrzuciło w piątek wnioski Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości o odwołanie prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych, a także Mirosława Baranowskiego, prezesa SO w Zamościu.
Złe miłego początki. Orlen Oil Motor Lublin jedną nogą w finale PGE Ekstraligi

Złe miłego początki. Orlen Oil Motor Lublin jedną nogą w finale PGE Ekstraligi

Zaczęło się fatalnie, ale skończyło tak jak większość przewidywała. Bayersystem GKM Grudziądz mocno postawił się Orlen Oil Motorowi Lublin, ale to właśnie trzykrotni mistrzowie Polski wygrali w gościach 47:43 i są jedną nogą w finale play-offów PGE Ekstraligi
Z kolekcji prof. Jarosława Dumanowskiego

Z kolekcji prof. Jarosława Dumanowskiego

TRADYCJA Pomysłodawca edycji staropolskich książek kucharskich w ramach projektu Monumenta Poloniae Culinaria, pionier polskiej gastronomii historycznej. Prof. Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako visiting professor pracował na Uniwersytecie Bordeaux, w Centrum Norberta Eliasa w L’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales oraz w katedrze UNESCO Europejskiego Instytutu Historii i Kultur Wyżywienia.
Avia świetnie zaczęła nowy sezon

Avia Świdnik przedłużyła passę zwycięstw do czterech

Czwarty mecz ligowy i czwarte zwycięstwo piłkarzy Avii Świdnik. W piątek podopieczni trenera Wojciecha Szaconia ograli u siebie beniaminka – Spartę Kazimierza Wielka 4:0.
Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin [zapis relacji na żywo]

Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin [zapis relacji na żywo]

O godzinie 20.30 w pierwszym meczu półfinałowym fazy play-off Orlen Oil Motor Lublin zmierzy się na wyjeździe z Bayersystem GKM Grudziądz
Wiktora Przyjemskiego czeka kilka tygodni przerwy

Jak Orlen Oil Motor poradzi sobie w Grudziądzu bez swojego najlepszego juniora?

Kilka dni temu Wiktor Przyjemski w lidze szwedzkiej uległ poważnemu wypadkowi. Żużlowiec Orlen Oil Motoru Lublin jest już na szczęście po operacji i zapowiedział, że zrobi wszystko by jeszcze w tym sezonie wsiąść na motocykl. Dzisiaj wieczorem będzie wspierał swoich kolegów w nieco inny niż zwykle sposób, a kibice zadają sobie pytanie, jak drużyna poradzi sobie bez swojego najlepszego juniora.

Najnowsze
W zeszłym roku kierowcy-amatorzy rywalizowali w Puławach po raz pierwszy. Druga edycja wydarzenia spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem

13:20 Niedzielne wyścigi na targowisku. Czas na II Puławski Super Sprint

12:49

Azoty Puławy lepsze od AZS AWF Biała Podlaska

12:09

Bawole Serce, Malinowy Książę

10:39

Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie

10:12

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

10:11

Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

09:17

Muzeum tworzy wystawę pamiątek po partyzantach. Za niektóre może płacić

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
W zeszłym roku kierowcy-amatorzy rywalizowali w Puławach po raz pierwszy. Druga edycja wydarzenia spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem

Niedzielne wyścigi na targowisku. Czas na II Puławski Super Sprint

W spotkaniu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska

Azoty Puławy lepsze od AZS AWF Biała Podlaska

Bawole Serce, Malinowy Książę

Bawole Serce, Malinowy Książę

Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie
galeria

Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

W zeszłym roku kierowcy-amatorzy rywalizowali w Puławach po raz pierwszy. Druga edycja wydarzenia spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem

Niedzielne wyścigi na targowisku. Czas na II Puławski Super Sprint

W spotkaniu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska

Azoty Puławy lepsze od AZS AWF Biała Podlaska

Bawole Serce, Malinowy Książę

Bawole Serce, Malinowy Książę

Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie
galeria

Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

CS 67 Szakal, czyli polski czołg poziomu XI w grze World of Tanks
film

World of Tanks 2.0, czyli nowy poziom czołgów (wideo)

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Tomasz Obszański został jednym z etatowych doradców Prezydenta RP
film

Rolnik z Tarnogrodu i ekonomista z Zamościa wśród doradców Karola Nawrockiego

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

film
Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Foto
Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji

galeria
Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży