Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

W niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 13 będzie Msza Święta, a godzinę później – na Zielonym Rynku w Konopnicy – rozpoczną się Dożynki Gminne.
Na początek obrzęd dożynkowy i przemówienia gości. Potem zaplanowano część artystyczną.
O godzinie 15 zagra Konopnicka Kapela Wojciechowa, Zespół Rola, Konopnickie Korale i Radawczanki.
Godzina16.30 to przegląd młodych talentów. O 18 na scenie pojawi się Waleria i Piękne Róże. Potem zespół Melo, a o godzinie 20 rozpocznie się potańcówka z zespołem Free Band.
Na zakończenie – godzinie 22 – pokaz laserowy.