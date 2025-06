Straż z Nasutowa świętuje włączenie do krajowego systemu

Do KSRG w całym województwie lubelskim należy prawie 380 jednostek OSP, w tym ponad 30 z samego powiatu lubelskiego. W gminie Niemce w systemie do niedawna było ich dwie - OSP Niemce oraz OSP Krasienin-Kolina. W listopadzie zeszłego roku decyzją komendanta głównego włączona została trzecia - OSP Nasutów.

Na otrzymanie oficjalnego aktu włączenia strażacy z tej miejscowości musieli chwilę zaczekać. Dokument trafił do nich w piątek, 20 czerwca, w ramach lokalnych obchodów Dnia Strażaka. Podczas apelu druhowie i druhny z Nasutowa otrzymały odznaczenia. Dyplom komendanta głównego PSP trafił również do samej jednostki z okazji 30-lecia KSRG. Osobiście przekazał go jego z-ca, nadbryg. Grzegorz Szyszko.

Wśród zebranych znaleźli się także przedstawiciele komendy wojwódzkiej (z-ca komendanta, st. bryg. Michał Badach), komendy miejskiej w Lublinie (komendant, bryg. Paweł Kasperek), Sejmu (poseł Henryk Smolarz), Gminy Niemce (wójt Marian Golianek), gospodarze uroczystości, strażacy-ochotnicy z Nasutowa i inni.

OSP w Nasutowie działa od 1921 roku. W skład jednostki obecnie wchodzi ponad 30 osób, działa tutaj także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Strażacy na co dzień korzystają ze średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki mercedes.

Poza Nasutowem do KSRG w tym samym czasie dołączyli strażacy-ochotnicy z: Rogoźnicy, Radzięcina, Żabna, Malinia, Stojeszyna, Potoku Stany, Wólki Orłowskiej, Ostrowa, Żabiej Woli, Turki, Świerszczowa, Fiukówki, Wierzchowin Starych, Rąblowa, Grabowa Szlacheckiego, Ułęża, Włodawy, Łabuniek, Nielisza, Czołek i Źrebc.

KSRG zaczął działać w połowie lat 90-tych, a jego celem było wzmocnienie współpracy pomiędzy Państwową Strażą Pożarną oraz ochotniczymi strażami pożarnymi przy podejmowaniu działań ratowniczych. System pozwala na skuteczniejsze wsparcie PSP na terenach wiejskich oraz w mniejszych miejscowościach.