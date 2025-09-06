Zabytkowy park przejdzie gruntowną "remontadę"

Władze gminy podpisały już umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Odnowiony park będzie gotowy w przyszłym roku. Prace maja potrwać dziesięć miesięcy. Większość kosztów samorząd pokryje z funduszy unijnych.

Zabytkowy park, którego początki sięgają początków XX wieku zostanie uporządkowany. Na jego terenie zachowało się kilka drzew - pomników przyrody: klon pospolity, wierzba, szpaler grabowy. Cała roślinność przejdzie specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne, powstaną też nowe alejki spacerowe.

Wykonawca ma także w umowie wykonanie nowych nasadzeń – przybędą ozdobne krzewy i byliny, a zwiedzający park będą mieli do dyspozycje ławki i elementy małej architektury. Zaplanowano również zasłonięcie zielenią muru schroniska dla nieletnich. Tę rolę spełnią posadzone w tym miejscu jaśminowce, leszczyna i bzy.

Najbardziej wyeksponowanym miejscem w parku będzie zabytkowa aleja grabowa, prowadząca od stawów do parkingów przy świetlicy w Dominowie. Cały teren będzie oświetlony i monitorowany. Prace będą kosztować prawie 3 mln 270 tys. zł, z czego około 2 mln 780 tys. będzie stanowić dofinansowanie z funduszy unijnych.

Park w Dominowie – jako niewielki ogród spacerowo-użytkowy – założyła jeszcze rodzina Strojnowskich. Był rozbudowany w 1906 r. przez Wilhelma Hessa, a później przez Ludomira Kłobskiego. W latach 1928-1929 nabył go wraz z dworem Kazimierz Śląski. W 1944 r., po reformie rolnej, majątek został przejęty przez Skarb Państwa i utworzono w nim zakład poprawczy dla nieletnich. Jeszcze w 1960 r. istniał stary dwór, gazon z podjazdem i fragment parku na tle dworu. Przebudowa, jaką przeprowadzono w latach 1962-1970, doprowadziła do niemal całkowitego zatarcia pierwotnego kształtu budynku i jego walorów zabytkowych.