Krasienin, mała wieś w gminie Niemce. Kiedyś znana z feralnego skrzyżowania, na którym często dochodziło do wypadków. Dziś to najkrótsza droga z Lublina w kierunku Lasów Kozłowieckich. Przy wspomnianym skrzyżowaniu stoi okazały kościół i szkoła podstawowa. Pomiędzy tymi obiektami były wójt Krzysztof Urbaś wypatrzył miejsce i chciał postawić zadaszone boisko w ramach programu Olimpia. Wówczas u władzy był PiS, a Przemysław Czarnek życzliwym okiem patrzył na tego typu projekty, w myśl rzymskiej zasady „w zdrowym ciele, zdrowy duch” lub „chleba i igrzysk”. Co, kto woli.

Krzysztof Urbaś postarał się i w myśl rzymskiej maksymy „Pecunia non…”, uzyskał dofinansowanie w ramach programu Olimpia, ale nie zdążył. Przyszedł wójt Golianek i Olimpię wyrzucił na śmietnik historii. Bywa.

Ludzie jednak nie zapominają. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy z mieszkanką Krasienina, która o tej decyzji Golianka, także mieszkańca Krasienina, nie wyrażała się dobrze. – Wie pan liczyliśmy na halę przy szkole. Zimą nie ma co robić, można byłoby z dziećmi pójść na zajęcia karate, pograć w kosza czy piłkę. Brakuje nam tego. Ludzie w Krasieninie są wściekli, ale boją się mówić. Wójt ma spore możliwości, może nie wydać decyzji, przeciągać procedury, uprzykrzyć życie – mówi mieszkanka Krasienina. – Mamy do niego żal o zaniechanie tego projektu – dodaje.

– Program Olimpia, to program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Celem programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu może wynieść nie więcej niż 70-proc. wydatków związanych z realizacją zadania – czytamy na rządowej stronie.

Gmina Niemce podpisała umowę o dofinansowanie budowy hali w Krasieninie 25 lipca 2023 roku. Podpis pod umową złożył wójt Urbaś.

Wartość dofinansowania wynikająca z podpisanej umowy nie mogła przekroczyć kwoty 1,519 mln zł. Kosztorys inwestorski dla zadania, tj. budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie, opiewał na kwotę 3 mln 117 tys. 195 zł.

– W budżecie gminy Niemce jako wkład własny kwota zabezpieczona na realizację zadania wynosiła 651 tys. zł, a więc należałoby dodatkowo zabezpieczyć w budżecie kwotę blisko 1 miliona złotych. Jednym z obligatoryjnych obowiązków wynikających z umowy dotacyjnej, było zwrócenie się z wnioskiem do instytucji zarządzającej o wypłatę środków w terminie do 30 września 2024 roku – tłumaczy wójt Golianek. – W związku z tym, że Gmina Niemce nie miała odpowiednio zabezpieczonych środków w budżecie oraz biorąc pod uwagę fakt braku prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, konieczne było zwrócenie się do Ministerstwa Sportu i Turystyki tj. Departamentu Infrastruktury Sportowej o rezygnację z dofinansowania, które zgodnie z postanowieniami umowy podpisanej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, należało wykorzystać w terminie nie przekraczającym daty 31.12.2024 roku – dodaje.

– Gmina Niemce nie planowała budowy hali lecz boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem. Dla planowanej inwestycji jw. nie uzyskano zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, co skutkowało brakiem możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i tym samym również nie było możliwe spełnienie warunków otrzymania dofinansowania w ramach programu Olimpia. Informuję, że nie było innej technicznej możliwości zlokalizowania obiektu sportowego. Władza poprzedniej kadencji miała świadomość, że lokalizacja projektowanego obiektu wymagała pozyskania zgody na dysponowanie gruntem na teren niebędący własnością Gminy Niemce – dodaje wójt Golianek.

Rzeczywiście chodziło o to, że hala wchodziła 60 centymetrów w działkę parafii w Krasieninie.

– Ksiądz chętnie by oddał te 60 centymetrów gruntu. Tym bardziej że gmina mu dołożyła pewną kwotę do remontu ołtarza, a wójt Golianek zasiada w Radzie Parafialnej. W czym zatem problem? – pyta się mieszkanka Krasienina. Moim zdaniem, to tylko niechęć do tego projektu, jeszcze rozpoczętego przez Urbasia – dodaje.

Wójt Golianek obiecuje, że aktualnie w ramach naboru organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki tj. Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach, Gmina Niemce planuje aplikować o środki zewnętrzne dla budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Krasieninie.